Carmena insiste en que Madrid está limpio: "Aunque oigáis lo contrario, no está más sucia"

"Aunque oigáis lo contrario, no está más sucia"



"Aunque veáis mierda, no es mierda"



"Aunque piséis mierda, no es mierda"



"Aunque oláis mierda, no es mierda"



Y



"Aunque oigáis que Carmena sigue sin devolver lo que robó junto con su marido a los obreros de su empresa ..........