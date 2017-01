Iceta a Puigdemont: "Detenga la cuenta atrás y dé una oportunidad al diálogo"

Barcelona, 25 ene (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que "detenga la cuenta atrás" hacia la independencia y "dé una oportunidad" al diálogo y la negociación con el Gobierno, reactivando mecanismos bilaterales y no renunciando a mejorar la financiación autonómica.

En la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament, Iceta ha preguntado a Puigdemont sobre su valoración de la conferencia de presidentes autonómicos del pasado 17 de enero, a la que el máximo mandatario catalán no asistió.

Después de que Puigdemont haya asegurado en su primera respuesta que la conferencia no tuvo "ningún efecto", por lo que "tras la experiencia de anteriores conferencias, la valoración es enormemente escéptica", Iceta ha criticado la ausencia del presidente en la cumbre, que ha calificado de "dimisión de funciones".

Así, el primer secretario del PSC ha recordado que en aquella conferencia se abordaron cuestiones o acuerdos que "apuntan a prioridades políticas del Govern de Cataluña", como financiación, educación, violencia machista, cooperación en protección civil, mecanismos de cooperación en pobreza energética o refugiados.

"¿Piensa enviar a algún experto a la comisión sobre financiación autonómica o lo han delegado al gobierno de Baleares? ¿Renuncian a mejorar la financiación autonómica?", ha aseverado Iceta, que ha pedido activar los mecanismos bilaterales Estado-Generalitat.

Y aludiendo a las declaraciones a Euronews de Puigdemont, en que dijo que "Cataluña no quiere hacer una declaración de independencia, sino de interdependencia con el resto de Estados", Iceta le ha recordado que "hay interdependencia para mucho tiempo, diría que para siempre" entre Cataluña y el resto del Estado.

Puigdemont ha afirmado en su réplica que la Generalitat "no ha dejado de reivindicar que a Cataluña no se la trata con justicia", una cuestión que no solo tiene que ver con "la matemática del modelo de financiación, sino con dignidad, respeto y reconocimiento".

En cualquier caso, ha avisado de que el Govern "no renuncia a ningún euro ni céntimo que toque a los catalanes" a través del "actual o futurible" modelo de financiación.

Pero, a su juicio, la conferencia de presidentes autonómicos tuvo poca utilidad: "Si algo salió de la conferencia -ha opinado- fue chutar la pelota hacia adelante para llegar de aquí a un tiempo a un acuerdo (sobre la financiación). Para ello nos podríamos haber ahorrado el dinero de la conferencia de presidentes".

"Decir que haremos una comisión para estudiar el modelo de financiación es no decir nada, cuando se llevan tres años de retraso", ha opinado el president.