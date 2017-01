Rivera urge al Gobierno a presentar presupuestos y al PSOE que no los bloquee

Sevilla, 25 ene (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha urgido hoy al Gobierno a que presente "cuanto antes" el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha reclamado al PSOE que se abstenga y no los bloquee, como C's ha hecho en varias comunidades autónomas gobernadas por ambos partidos.

Ha recordado que la prórroga de los PGE de 2016 ha permitido al gobierno aprobar medidas legislativas que no comparte, como subidas de impuestos, y ha alertado de que la falta de unos presupuestos para 2017 impide implementar medidas "beneficiosas" para los ciudadanos.

"No puede ser que haya prisa para desbloquear el país, que la había, y ahora demoremos en exceso la llegada de los Presupuestos; es necesario que vengan porque la tarifa plana de los autónomos, el complemento salarial para jóvenes, el plan contra la pobreza infantil están esperando; muchas de las cosas que hemos pactado con el Partido Popular están esperando a los Presupuestos", ha señalado en declaraciones a los periodistas en Sevilla.

Ha rehusado pronunciarse sobre si la presidenta andaluza Susana Díaz, cuya investidura apoyó Ciudadanos, debe de presionar al PSOE para que no bloquee los PGE de 2017 porque no se quiere "inmiscuir" en los problemas internos del PSOE, "que bastante tienen", pero ha considerado "razonable" pedir "responsabilidad" a los socialistas "igual que Ciudadanos ha hecho".

Rivera ha recordado que el Gobierno del PSOE en Andalucía y el del PP en Madrid cuentan con presupuestos gracias a Ciudadanos y ha enfatizado: "Lo que no me vale es que los partidos viejos digan que o los presupuestos son míos o me opongo; por eso, le pido al Partido Popular y al Partido Socialista que no bloqueen los presupuestos allí donde no gobiernan y Ciudadanos tiene autoridad moral para hacerlo".

"¿Por qué no pensar que el PSOE se abstiene y permite que PP y Ciudadanos negocien los presupuestos; eso sería una vía razonable", ha señalado.

En su opinión, "permitir que unos presupuestos se pongan en marcha no penaliza a nadie, solo beneficia a los ciudadanos; se ha demostrado que permitir que haya presupuestos y negociarlos es mucho mejor que bloquear el país".

Rivera ha hecho estas declaraciones tras presentar una conferencia en Sevilla del presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la que ha urgido a que se apruebe la ley de apoyo a estos trabajadores presentada por C's.

En esta intervención, ha anunciado que Ciudadanos se plantea entrar en gobiernos autonómicos o incluso en el Ejecutivo central a partir de 2109, una vez superado "en el nuevo ciclo electoral" en España, pero siempre para apoyar gobiernos "reformistas" y para acabar con que no haya habido aún en el actual periodo democrático pactos de coalición entre los grandes partidos nacionales.