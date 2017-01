Madrid confía en presentar "muy pronto" el acuerdo con Fomento para Chamartín

Madrid, 25 ene (EFE).- El delegado madrileño de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), José Manuel Calvo, se ha mostrado hoy "convencido" de que "muy pronto" se podrá presentar un acuerdo sobre el plan urbanístico del norte de Madrid, pendiente de desarrollo desde que 24 años atrás se lanzó la primigenia Operación Chamartín.

A preguntas de los periodistas al finalizar la comisión municipal del ramo, el concejal del equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha comentado que se está redactando un "proyecto técnico" en el marco de la mesa de diálogo con participación del Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y los promotores del anterior plan.

Tal y como adelanta hoy el diario El Mundo y confirman a Efe fuentes municipales, uno de los acuerdos entre Fomento y el Ayuntamiento consiste en limitar a seis alturas de media los bloques de viviendas que se edifiquen en el nuevo barrio al norte de la capital.

"Creo que estamos más cerca del acuerdo. Todavía nos separan cuestiones que son profundas y muy importantes pero la voluntad de todos es alcanzar ese acuerdo y yo estoy convencido de que muy pronto podremos presentarlo", ha reseñado el edil de Ahora Madrid.

No obstante, preguntado sobre los detalles de ese proyecto, el responsable del urbanismo madrileño ha comentado que prefiere "no lanzar las campanas al vuelo, sobre todo para no crear falsas expectativas".

El acuerdo de creación de esta mesa técnica lo hicieron público el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la alcaldesa, Manuela Carmena, en una comparecencia conjunta el pasado 30 de noviembre en la que escenificaron su voluntad de diálogo tras meses de desencuentros entre ambas administraciones a cuenta de este proyecto.

El Ayuntamiento de Madrid anuló en febrero el plan pactado con la Comunidad de Madrid, Fomento y la promotora Distrito Castellana Norte en 2015 y presentó otro alternativo denominado "Madrid Puerta Norte", que suponía rebajar a la mitad el área urbanizable -1,7 millones de metros cuadrados- y reducir de 17.000 a 4.600 el parque de viviendas.