Rivera: "El proceso independentista catalán está agotado y es agotador"

Sevilla, 25 ene (EFE).- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha considerado hoy "poco inteligente" que el presidente catalán, Carles Puigdemont, pronunciase ayer una conferencia independentista en Bruselas, "la capital de la unidad europea", y ha manifestado que "el proceso independentista está agotado y es agotador".

"Ir al corazón de la Unión Europea, donde se ha gestado la Unión Europea, a plantear la ruptura de Europa, que los catalanes no quieren ser europeos ni españoles no me parece inteligente", ha dicho en el coloquio posterior a una conferencia del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Sevilla.

Para Rivera, Europa "le da la espalda al separatismo porque Europa es la unión" y no aboga "por levantar muros, sino por derribarlos".

Tras ironizar con que la mayoría de los asistentes a la conferencia fuesen catalanes y no asistiese ningún líder europeo, se ha preguntado por qué no se convocó en Cataluña, con el consiguiente ahorro público, al tiempo que ha enfatizado que el proceso independentista catalán "va de derrota en derrota, hasta la derrota final".

"Los separatistas y los populistas quieren volver al siglo XIX y nosotros, los liberales, estamos en el siglo XXI", ha aseverado el líder de Ciudadanos.

Rivera ha apoyado la candidatura de Inés Arrimadas a unas elecciones catalanas que cree cada vez más próximas y ha augurado que será la presidenta de un gobierno "que se sienta orgulloso de liderar España y no de ser un problema para España".

"Quiero que Cataluña no sea un problema para España sino punta de lanza de este país como lo ha sido siempre", ha concluido. EFE

