Errejón ve legítimo que Puigdemont convoque una consulta no pactada, pero subraya que no sería vinculante

25/01/2017 - 14:55

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha afirmado este martes que si el Gobierno central se niega a pactar con la Generalitat la celebración de un referéndum de independencia, a él le parecerá "legítimo" que el Govern lo convoque por su cuenta, pero en ese caso será una "consulta ciudadana" que no tendrá "efectos jurídicos".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, se ha declarado partidario de un referéndum acordado para definir el encaje de Cataluña en España, pero "para eso tendría que haber alguien al otro lado, es decir en el Gobierno español, con voluntad de pactar algo".

"Como no lo hay, entiendo que es posible que acaben convocando una que no tendrá efectos jurídicos, que será una consulta ciudadana, y me parece legítimo que lo hagan", ha añadido.

De ese modo, ha dado por hecho que sería una consulta celebrada sólo en Cataluña. "Yo soy español, soy madrileño, por lo tanto yo no voto. Y además soy del Real Madrid, no se me ocurren más cosas que me descalifiquen para votar", ha bromeado, cuando se le ha preguntado qué votaría él en una consulta.

Errejón ha explicado que la postura "unánime" en Podemos es que "la única solución para la relación democrática" entre Cataluña y el resto de España es "que los catalanes voten". No obstante, ha asegurado que ésta no fue la causa de que se frustrara la posibilidad de un gobierno con el PSOE después de las elecciones del 20D.

A su juicio, la causa principal fue que el entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez "no se atrevió", y que así lo ha confesado él a posteriori, aunque durante la segunda campaña electoral tirase de "argumentario" y echase la culpa a la "cuestión catalana".