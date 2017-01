Ciudadanos recula y votará con el PSOE para quitar la calle al dueño del bar franquista Casa Pepe

Yo voté una vez a ciudadanos al poco tiempo comprendí el error y no volví a votarles. Ciudadanos es un partido que ni es de derechas ni de izquierdas ni de centro yo creo que no saben ni lo que es. En esta vida hay tener un criterio lo que no puedes es ir al sol que más caliente o cambiar conforme sopla el viento, riverita no volveré a votarte.