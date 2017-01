Rajoy vuelve a 'tropezar' ante Alsina: de 'Gürtel' a Trillo pasando por el 'poder' de la lluvia y los Goya

Año y medio después de su célebre repregunta: "¿Y la nacionalidad europea?"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la entrevista. Imagen: EFE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a 'tropezar' con el presentador de Onda Cero Carlos Alsina durante una entrevista año y medio después de su célebre pregunta "¿Y la europea?" al periodista cuando ambos discutían sobre una hipotética nacionalidad catalana.

En la entrevista de este jueves, Rajoy ha vuelto a hacer unas afirmaciones que no han pasado desapercibidas tanto en los foros políticos y periodísticos como en el debate ciudadano, especialmente en las redes sociales. Éstos han sido lo principales 'tropiezos' de Rajoy en la entrevista ante Alsina:

La nulidad de Gürtel

La contestación del presidente sobre el juicio en torno a la trama corrupta ha sido la primera que ha causado estupor. Cuando Alsina le ha preguntado por la red corrupta en la que estaban involucrados miembros del PP, Rajoy ha contestado: "Es bueno que haya juicio y que se deje a los tribunales que actúen como siempre, con independencia y absoluta libertad".

Acto seguido, Alsina le ha preguntado que cómo conjuga esa afirmación con el hecho de que el letrado del PP haya pedido la nulidad de la causa. Momento en el que Rajoy ha respondido asegurando que lo desconocía: "Francamente no estoy en este tema, me ha sorprendido usted". Después ha añadido que tiene otras preocupaciones y que no sigue este macrojuicio porque tiene que gobernar y se dedica a los asuntos que "importan a los españoles".

Trillo y el Yak-42

Otro de los hitos de Rajoy en la entrevista se ha producido cuando Alsina le ha preguntado por el exministro de Defensa Federico Trillo. En el foco de la polémica Trillo por el dictamen del Consejo de Estado que apunta a su gestión en la responsabilidad sobre el accidente aéreo del Yak-42 y por su solicitud de reingresar precisamente en ese órgano como letrado, el presidente ha defendido su derecho a hacerlo.

"Es funcionario. No se le puede impedir que trabaje", ha dicho Rajoy, quien también ha evitado pedir directamente perdón a las familias de las víctimas de la tragedia ciñéndose a lo dicho hasta ahora por su Gobierno, esto es, la disculpa que pronunció la actual titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, en sede parlamentaria. En todo caso, Rajoy ha asegurado que no tendría problema en recibir a las familias.

Pensiones y empleo

En materia de pensiones, Alsina ha preguntado al presidente si los actuales los pensionistas se tienen que "resignar" a que no suban sus pagas, a lo que Rajoy ha replicado: "Bueno, ya han tenido subidas los últimos años".

En este mismo bloque, y preguntado por si ve bien los datos del paro conocidos hoy, Rajoy ha dicho: "Falta mucho por hacer pero cinco años consecutivos de crisis económica no se resuelven en un cuarto de hora. Si somos capaces de mantener la política económica (...) llegaremos a esos 20 millones de ocupados".

Respecto a la evolución de la propia tasa de paro, Rajoy ha subrayado que el total de desempleados en España nunca ha bajado de los dos millones de personas, incluso cuando había "llegadas masivas de inmigrantes a España". Al preguntársele si renuncia a bajar de esos dos millones de parados, el presidente ha respondido que él "no renuncia a nada".

La lluvia y la bajada de la luz

Inquirido por las últimas subidas del precio de la luz, Rajoy ha descartado adoptar medidas extraordinarias para bajar el precio de la luz porque se encuentra en niveles de 2015, y aunque ha subido respecto a 2016, el Gobierno no contempla en este momento aprobar ninguna medida, tampoco bajar los peajes, que están congelados.

Concretamente, el presidente ha dicho que, según los cálculos del Ejecutivo, el precio de la electricidad subirá, de media, respecto a 2016 unos 100 euros anuales (8 euros al mes), y atribuyó este incremento a que el año pasado fue "excepcionalmente bueno" por la caída del precio del petróleo.

Sin embargo, el momento que más revuelo ha causado ha sido cuando ha mostrado su confianza en que pronto bajen los precios. "Va a bajar la luz porque va a llover", ha apuntado el presidente, ya que, ha justificado, producir electricidad con agua -y también con viento- es más barato. "En esta vida no todo depende del Gobierno", ha culminado.

Democracia interna y limitación de mandatos

Durante el encuentro radiofónico con Alsina, Rajoy, ha querido poner énfasis en que "hay mucha democracia interna" en el PP y en defender que cada partido se gobierna "como quiere" y el suyo lo hace una manera "bastante razonable".

"Mi partido es un partido con mucha democracia interna", ha sentenciado, antes de remarcar que para ser candidato del PP tan sólo hace falta presentar 100 firmas de los afiliados. "No está mal", ha reflexionado.

Tampoco ha pasado desapercibido el comentario de Rajoy sobre el compromiso adquirido con Ciudadanos para que los mandatos del presidente se limiten a ocho años. Sobre este particular el presidente ha hecho hincapié en que "acaba de llegar hace tres meses" y en que "plantearme ahora lo que voy a hacer ni siquiera sé cuándo es un poco prematuro".

Los Goya y los libros

Por último, Rajoy ha reconocido que no ha visto ninguna de las películas que han sido nominadas a los premios Goya. "No las he podido ver, para mi desgracia no voy al cine, leo novelas", ha asegurado ante Alsina.

El presidente también ha admitido que el cine "es uno de los asuntos pendientes en el futuro", aunque a renglón seguido ha añadido "como otros muchos". De la misma manera ha intentado quitar importancia a las críticas de quienes le acusan de falta de sensibilidad con el mundo del cine: "Tampoco lo dicen, lo dicen algunos".

En la entrevista, Rajoy ha demostrado dedicar más tiempo a la lectura. Su último libro ha sido 'Patria', de Fernando Aramburu, que ha recomendado por considerarlo "imprescindible para quienes quieran saber lo que ha sucedido en los últimos 30 años en el País Vasco".