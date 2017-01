Cunillera está "segura" de que mañana habrá acuerdo entre el PSOE y el PSC

Madrid, 26 ene (EFE).- La exvicepresidenta primera del Congreso Teresa Cunillera, que se ha incorporado hoy en representación del PSC a la gestora del PSOE, se ha mostrado "segura" de que mañana la reunión que mantendrá la comisión de diálogo encargada de revisar las relaciones entre el PSOE y el PSC terminará con un "acuerdo".

Cunillera se ha referido a este asunto a su llegada a Ferraz para participar por primera vez en una reunión de la gestora, después de que ayer la delegación del PSC en el Comité Federal del PSOE ratificara su nombramiento.

"Estoy segura de que saldrá bien, porque no tengo ni la más mínima duda de que todos van con esas ganas de acuerdo y, por tanto, no puede salir mal", ha confiado la exdiputada, que no ha querido pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que el PSOE propondrá al PSC la inscripción en un censo para votar en las primarias para elegir al secretario general.

"Sería pretencioso por mi parte opinar sobre algo de lo que me he enterado por la prensa", ha dicho, tras insistir en que "ese tipo de propuestas, de acuerdos y papeles hay que discutirlas en el ámbito de la comisión" bilateral creada al efecto.

Sobre la incógnita de si el PSC va a participar en la elaboración de la ponencia marco del 39 Congreso federal del PSOE, ha señalado que también "lo decidirán ellos mañana", en alusión a los miembros de la comisión.

Esta la componen, en representación del PSOE, la eurodiputada y exnúmero dos del partido en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Valenciano, el andaluz Mario Jiménez, portavoz de la gestora, y el veterano de la política extremeña Francisco Fuentes.

En nombre del PSC están el alcalde de Cornellá de Llobregat, Antonio Balmón, la diputada nacional Meritxell Batet y el secretario de Organización, Salvador Illa.

La de mañana es la tercera reunión de esta comisión, cuya creación acordaron el pasado 14 de noviembre el presidente de la gestora, Javier Fernández, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para resolver sus discrepancias sobre el modelo territorial y la crisis orgánica abierta por la decisión de los catalanes de desobedecer la resolución del Comité Federal que les obligaba a abstenerse en la investidura de Rajoy.

Según Cunillera, esta comisión "trabaja en muy buen ambiente, con cordialidad y buena disposición".

Además, ha subrayado que los socialistas catalanes tienen "toda la voluntad del mundo para que, si hay algún problema se resuelva" y sean "capaces de contribuir a construir una alternativa al PP, para que la gente vuelva a mirar al Partido Socialista como el que tiene que dar solución a sus problemas".

La veterana política catalana, que se ha definido a su llegada a la reunión de la gestora como "una chica nueva que llega aquí para ayudar a que esto se distienda", ha defendido que "cuanto antes terminen" los socialistas de solucionar sus problemas antes se podrán "dedicar a los ciudadanos, que es el objetivo" que tienen.

Ha opinado asimismo que con el camino de "acuerdo" y "colaboración" que han recorrido juntos el PSOE y el PSC durante casi 40 años "a España y a Cataluña les ha ido bien".