Rivera avanza un trimestre de reformas y de lucha contra la corrupción

Madrid, 26 ene (EFE).- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado que el próximo trimestre será el de las reformas y el de la lucha "contra la corrupción y la transparencia" porque su grupo llevará al Congreso, entre otras medidas, una ley integral que "ataca" los principales puntos de este problema.

La corrupción, ha dicho Rivera a sus diputados en la reunión del grupo parlamentario, es la segunda preocupación de los españoles y, por tanto, confía en que el PP, con el que tiene firmado un pacto de investidura que recoge esta iniciativa, no la torpedee ahora.

También a partir de febrero, cuando se reanuda el periodo ordinario de sesiones en la Cámara, Rivera quiere que se reforme la ley electoral con listas abiertas y desbloqueadas y con un voto más justo.

La supresión de los aforamientos y limitar el mandato del presidente del Gobierno a ocho años son otras medidas que espera vean pronto la luz.

Todo ello está recogido en su acuerdo con el PP, ha recordado el presidente de Ciudadanos, que ha insistido además en que no se van a quedar de brazos cruzados después de que la Mesa del Congreso haya bloqueado la comisión de investigación de C's sobre las cajas de ahorro.

PP y PSOE se han opuesto a la admisión a trámite de la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el rescate de las cajas de ahorro al entender que debe contar con la unanimidad de toda la Mesa.

"Ningún país democrático toleraría que no se investigara", ha lamentado Rivera, recalcando que el "saqueo" de 60.000 millones de euros se ha pagado entre todos los españoles, vía impuestos o recortes.

No puede ser que "se meta la mano en el bolsillo de los españoles" y no se aclare qué ha pasado, afirmando, además, que si no se hubiera producido ese "saqueo", que supone cuatro veces el exceso de déficit, "España estaría fuera del control europeo del déficit".

De las cifras de desempleo conocidas hoy, Rivera ha advertido de que aún son "muy altas" y España sigue teniendo los datos más elevados de paro juvenil, precariedad y contratos basura.

"No nos podemos conformar", ha recalcado al recordar que Ciudadanos ha pedido al Gobierno la puesta en marcha de una mesa de trabajo para abordar la situación del empleo.

El número de desempleados bajó en 541.700 personas en 2016, hasta situar la cifra total de parados en 4.237.800, la menor de los últimos siete años, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además de la caída del desempleo, que dejó la tasa de paro en el 18,63 % de la población activa (la más baja desde 2009), la ocupación se incrementó hasta 18.508.100 personas, 413.900 más que en 2015. EFE