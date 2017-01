Errejón pide no sepultar discusión política de Podemos con debate de nombres

Madrid, 26 ene (EFE).- El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha llamado hoy a no "sepultar" la discusión política que debe abordar la formación morada en su congreso con un debate de nombres que no está sobre la mesa porque él ya ha dejado muy claro a Pablo Iglesias que no va a disputarle la Secretaría General.

En declaraciones en el Congreso, Errejón ha asegurado hoy que Iglesias "sabe perfectamente" que no competirá con él por el liderazgo del partido, y, por ello, ha apelado a no centrar la discusión de Podemos en los nombres, sino en "el rumbo" que debe marcar el camino del partido.

No ve además ningún problema en que Iglesias pueda estar al frente de Podemos aunque ganen en la Asamblea Ciudadana las ideas políticas que defiende el número dos, ya que -recuerda- que en Podemos los dirigentes están "a la orden" de lo que voten las bases.

"Mandar obedeciendo", ha dicho Errejón, y si "alguien tiene que ser representante del conjunto, tiene que ser el representante de lo que la gente pueda votar con normalidad", ha añadido antes de recalcar que él no se va a ir a ningún lado y que seguirá en Podemos en el lugar donde le ponga la gente.

A ese argumento ha recurrido también al explicar que "nunca ha peleado" en el partido por "ninguna responsabilidad" y que si es portavoz en el Congreso, una función que le gusta y de la que está orgulloso, es porque le han puesto ahí y le han votado sus compañeros.

"Si consideran que debo seguir, estaré encantado de seguir", ha manifestado.

Errejón ha hecho hincapié en que Podemos ya es una organización plural, amplia y con diferentes sensibilidades, que no son "corrientes" ni "ataques", y que lo que toca discutir es el proyecto político.

Aunque Iglesias repite que dejará de ser el secretario general si no gana su documento político, Errejón insiste en que el sistema electoral elegido para Vistalegre II ha evidenciado que no se trata ya del "todo o nada" y que la gente "no quiere elegir" entre nombres. "Nos quiere juntos", ha enfatizado.

Igualmente, ha señalado que todos los dirigentes en Podemos están convencidos de que deben estar a la altura e intentar el mayor grado de acuerdo posible pero apela también a desdramatizar porque si se han dotado de un sistema de primarias es para que decidan los inscritos en las cuestiones en las que no lleguen a un consenso.

Y al día siguiente de Vistalegre II, "juntos codo a codo", ha exclamado el número dos de Podemos, quien sin embargo ha dicho que no descarta "en absoluto" que pueda haber un acuerdo total.

"Sería bueno y deseable", a su juicio, pese a que también ha advertido de que no a cualquier precio porque Podemos "no puede cerrar en falso" la Asamblea Ciudadana que debe decidir cuál será el modelo organizativo y el proyecto político de la formación.

Según Errejón, el Podemos que salga de Vistalegre II debe "abrirse y no cerrarse", ser "más amable" para poder "multiplicar el apoyo político", una Comisión de Garantías independiente, y tener la fuerza suficiente para "sacar a Rajoy del Gobierno".

El secretario político de Podemos ha repetido hoy que la reunión de ayer de los representantes de los distintos equipos que defienden documentos para Vistalegre II fue simplemente una "ronda" para explicar sus posturas y que la búsqueda de acuerdos es una labor "más cuidadosa", que debe hacerse con "más cariño", con más tiempo y de forma "más reposada.

Ha avanzado que va a haber más contactos y encuentros este fin de semana, que el lunes se reunirán también los equipos que han presentado documentos sobre igualdad para buscar un consenso entre todos, y ha recordado que hasta el miércoles que se acaba el plazo, hay aún tiempo para acuerdos.