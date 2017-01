Ciudadanos presenta una ley para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción

Madrid, 26 ene (EFE).- El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha registrado hoy una proposición de ley que busca proteger a los funcionarios que denuncien posibles casos de corrupción en la Comunidad con la creación de una figura de defensor que proteja su confidencialidad y les dé asistencia jurídica.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, confía en que esta ley sirva para que la Comunidad "empiece a ser cada vez más transparente" ayudando a aquellos funcionarios que "están conociendo tramas de corrupción y no se atreven a denunciar por temor a sufrir represalias o mobbing".

"A diferencia de (Cristina) Cifuentes, que protege a los suyos, nosotros queremos proteger a los denunciantes de corrupción", ha dicho en referencia a la presidenta regional.

Aguado espera que el resto de grupos parlamentarios aprueben esta iniciativa, que Ciudadanos lleva a la Asamblea después de haber defendido una proposición no de ley sobre el mismo asunto el pasado mes de octubre en el Pleno.

Esta proposición no de ley no salió adelante al contar con los votos en contra del PP y la abstención del PSOE-M.

La proposición de ley registrada hoy ha sido rechazada por el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, que cree que no es una idea "razonable" al no haber a su juicio "un clamor entre los funcionarios de que necesiten nuevos instrumentos de protección para que puedan denunciar".

"Cuando no hay problemas, no hay que crear nuevos órganos para solucionar no problemas", ha dicho en declaraciones remitidas a los medios.

La propuesta de Ciudadanos pretende establecer "un marco de protección integral" para el personal funcionario y estatutario de la Comunidad de Madrid y las entidades locales que denuncien casos de corrupción.

En su articulado, prevé la creación de un "defensor de los denunciantes de corrupción", un ente independiente del poder ejecutivo configurado como alto comisionado de la Asamblea de Madrid.

Entre sus labores, destaca la garantía de la protección integral del funcionario denunciante y el desarrollo, en su caso, de una labor de investigación previa a la judicial.

Cualquier grupo parlamentario de la Asamblea podrá proponer un candidato a defensor ante la Mesa del Parlamento autonómico.

Tras la comparecencia de los candidatos propuestos ante la comisión competente al objeto de valorar su idoneidad para el cargo, será el Pleno de la Asamblea el que elija al candidato definitivo con una mayoría de al menos tres quintos.

El defensor podrá contar con una secretaría general y un gabinete técnico.

Se encargará de recibir, tramitar y resolver las denuncias preservando la confidencialidad de los denunciantes" que, por su parte, tendrán derecho a asesoría legal gratuita y a asistencia psicológica para ellos y sus familiares directos "cuando así lo requieran a causa de trastornos derivados de su denuncia".

La proposición de ley considera denunciante a quien haya sido declarado como tal por el defensor de los funcionarios "tras haberle facilitado información con apariencia suficiente de veracidad sobre infracciones administrativas o sobre hechos de los pudiera derivarse un delito contra la administración pública".

También, a quien haya presentado ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial una denuncia admitida a trámite por la posible comisión de un delito contra la administración pública.

El texto establece que los denunciantes "no podrán ser objeto de medidas que constituyan represalias a su denuncia y que inflijan un perjuicio a su relación de servicio o condiciones de trabajo" e incluso prevé una posible indemnización al respecto.

Además, señala que "serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y decisiones que constituyan una represalia de las denuncias presentadas, salvo que la autoridad o superior jerárquico que las adopte acredite, a juicio del Defensor de los funcionarios denunciantes de corrupción, su legitimidad y su falta de relación causal con la denuncia".