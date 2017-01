Errejón pide no "sepultar" el debate en Podemos bajo la discusión sobre liderazgos: "Nos debemos una discusión honesta"

26/01/2017 - 16:17

"Yo no ve voy a ir ningún lado me guste más o menos el resultado. Estaré donde me ponga nuestra gente", avisa

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario político de Podemos y portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha vuelto a afirmar este jueves que no tiene intención de liderar el partido y, además, ha pedido a sus compañeros que no "sepulten" bajo una discusión de "nombres" y liderazgos el debate de ideas que debe centrar la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre, para fijar el rumbo que debe tomar la formación.

Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la Junta de Portavoces, al ser preguntado sobre si tiene pensado postularse para dirigir el partido, después de que el secretario general, Pablo Iglesias, se lo haya sugerido en alguna de sus intervenciones públicas. "La discusión tienen que ser sosegada. No podemos sepultarla bajo una discusión de nombres", ha demandado.

"Cada uno puede hacer las declaraciones que quiera, pero yo como portavoz y dirigente de Podemos prefiero poner el foco en lo fundamental, que es en que necesitamos una organización que ensanche, que reparta juego, que se democratice", ha defendido en una comparecencia posterior en los pasillos del Congreso, para desligar sus declaraciones de su función como portavoz.

Así, Errejón ha avisado del riesgo de "cerrar en falso el congreso" de febrero si el debate no se mantiene en los términos adecuados. "Nos debemos una discusión honesta sobre qué organización queremos y sobre qué tiene que hacer Podemos en su segunda etapa", ha insistido.

No obstante, preguntado directamente sobre si cree que Iglesias está "sepultando" y "personalizando" el debate al decir que no quiere seguir al frente de Podemos si pierden sus propuestas, Errejón ha negado que se estuviera refiriendo al líder. Eso sí, acto seguido, ha vuelto a pedir "un debate de altura" en el que poder "discutir de ideas y que eso no quede tapado por cuestiones".

"A LA ORDEN" DE LAS BASES

"El conjunto de nuestras bases van a decidir el rumbo y los portavoces tenemos que estar a la orden. No estamos discutiendo sobre nombres sino sobre el rumbo", ha enfatizado, tras señalar que el deber de los dirigentes de Podemos es "mandar obedeciendo" y que, por ello, deben estar a la orden de lo que dicten las bases.

En este sentido, ha asegurado que su deber tras la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre va a ser quedarse donde le "pongan" los militantes o la nueva dirección que salga de ese congreso, y que no se va a ir "a ningún lado" en función de si le gusta "más o menos" el resultado de las votaciones en las que se elegirá el nuevo rumbo del partido.

"Yo no me voy a ir a ningún lado. Voy a estar donde me pongan los compañeros, la dirección y las bases y si tengo que dar un paso atrás, lo daré, pero no me voy a ir a ningún lado, me guste más o menos el resultado de nuestro congreso. Estaré donde me ponga nuestra gente", ha afirmado.

En cuanto a las posibilidades de acuerdo después de la reunión sin avances celebrada este miércoles con Iglesias y el resto de equipos que han presentado propuestas para Vistalegre II, Errejón ha asegurado que van a seguir buscando el "máximo grado de acuerdo" en los seis días que quedan.

Sin embargo, ha vuelto a avisar de que si finalmente no se consigue un acuerdo global que evite una competición, no pasa nada porque para ello se han dotado de unas primarias en las que las bases tienen la última palabra para decidir.