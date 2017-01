Ayuntamiento de Vitoria no recurrirá finalmente ante el TS la decisión del Tribunal de Cuentas sobre el caso San Antonio

26/01/2017 - 17:30

Afirma que "no hay posibilidades" de que pueda prosperar el recurso y sería incurrir en "gastos importantes para las arcas públicas"

VITORIA, 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha anunciado que finalmente el Ayuntamiento de la capital alavesa no recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal de Cuentas del Estado que absuelve al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, de la condena inicial de pago de 393.862 euros impuesta por este organismo en el 'caso San Antonio', por la firma de un contrato público a un precio considerado muy superior al del mercado en su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria.

En declaraciones a los medios de comunicación, Urtaran ha afirmado que llevan varias semanas analizando la posibilidad de recurrir y ha recordado que la postura del equipo de gobierno siempre ha sido la de "agotar todas las vías jurídicas para defender a Vitoria", pero ha indicado que, tras consultar con los servicios jurídicos, les han trasladado que "no hay posibilidades" de que pueda prosperar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Según ha explicado, tendrían que incurrir en una serie de "gastos importantes para las arcas públicas" y hay que actuar "con respnsabilidad" y también, en este caso, con "el rigor que nos exige la ciudadanía".

"Y es, por esto fundamentalmente, porque no hay prácticamente ninguna posibilidad de que puedan aceptar nuestro recurso. Y, segundo, porque incurriríamos en una serie de gastos de todos los vitorianos que irían a la basura. Creemos que debemos dar por cerrado este asunto", ha explicado.

No obstante, Urtaran, que ha recordado la sentencia del Tribunal de Cuentas, ha querido dejar "claras" una serie de cuestiones. A su juicio, queda "muy claro que aquí no ha habido un uso responsable de los recursos públicos" y que hubo "un quebranto" para la ciudad. "Evidentemente, creo que toda la ciudadanía sabe que ésta no es la forma de gestionar los recursos públicos", ha añadido.

El alcalde ha indicado que tienen "muy claro" que ese contrato fue "muy perjudicial" y que la gestión "fue pésima". "No se jugó bien y el único que ha ganado ha sido el propietario de los locales", ha añadido.

Por último, preguntado por si tendría que pedir disculpas porque con anterioridad aseguró que se recurriría la decisión, ha afirmado que no tiene que "pedir disculpas". "Creo que aquí el único que debe pedir disculpas es el Partido Popular", ha concluido.