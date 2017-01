Dijsselbloem cree que "quedarse a solas" puede ser una oportunidad para la UE

Bruselas, 26 ene (EFE).- El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, aseguró hoy que "quedarse a solas" puede ser una oportunidad para la Unión Europea, ante un posible distanciamiento con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Me he hecho a la idea de que en los próximos años estaremos a solas, quizás esto es lo que necesita Europa para trabajar mejor, ser mejor y más productiva, para resolver sus problemas, en defensa, en su equilibrio económico", dijo Dijsselbloem a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona que se celebra hoy en Bruselas.

En la misma línea, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, dijo que el "complicado contexto geoestratégico" actual "incita a tener una Europa más unida a 27, capaz de resolver sus grandes desafíos, en seguridad, protección, inmigración, y también unidos a nivel de la eurozona".

Moscovici auguró que la UE y Estados Unidos seguirán siendo "socios económicos, comerciales, estratégicos y aliados", si bien señaló que la de Trump será una presidencia "de nuevo tipo".

"Al mismo tiempo, hay un nuevo presidente con opciones políticas que se despliegan con cierta rapidez, algunas de las cuales confirman una tendencia nacionalista o proteccionista, y vamos a tomar contacto con la nueva Administración americana", dijo.

Tanto Dijsselbloem como Moscovici se pronunciaron también sobre las declaraciones del economista Ted Malloch, cuyo nombre suena como candidato a embajador estadounidense ante la UE, quien en una entrevista con la televisión británica BBC vaticinó que el euro colapsará en año y medio.

"He escuchado estas predicciones durante cuatro años ya", dijo el presidente del Eurogrupo.

"No estoy en el negocio de las predicciones, no soy un mago ni tengo una bola de cristal, solo sé que necesitamos una unión monetaria más fuerte y justo eso hemos hecho", añadió el holandés.

Dijsselbloem, que deseó "buena suerte" al posible embajador, advirtió: "Nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo".

"Creo que no es una opinión muy bien informada. El euro no va a colapsar en dieciocho meses, diez años o veinte años", replicó por su parte Moscovici, quien advirtió de que "no es útil tratar de dividir a los europeos".

"Necesitamos fortalecer, completar y profundizar la eurozona, y es algo que abordará la Comisión Europea", afirmó el político francés.