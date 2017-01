Andrea Levy: "Puigdemont no está a la altura del resto de presidentes"

"Serían preferibles nuevas elecciones en Cataluña que seguir así"

"Rajoy lleva tres victorias, no creo que debamos cambiar de fórmula"

"Espero que el PSOE colabore, nuestro escenario no es de elecciones"

La vicesecretaria de Programa del PP y diputada catalana, Andrea Levy. Imagen: Luis Moreno

Pertenece a una nueva generación de dirigentes políticos llamados a ocupar el primer plano en su partido, y en España, y tal vez por eso, en su presencia se tiene la sensación de que ni puede ni quiere hablar de fantasmas del pasado y reivindica, sin complejos, la opción ideológica del centro derecha en la que se ubica. Su nombre ha aparecido en muchas quinielas como ministrable y, aunque finalmente no pudo ser, ella misma reconoce que la experiencia que ha adquirido desde hace un año como vicesecretaria de Programas y Estudios del PP y diputada autonómica es un máster impagable.

Cuando Mariano Rajoy le ofreció dar el salto a la política nacional, desde la calle Génova la definieron como "la bomba Levy" y destacaban su ascendencia judía, su forma de ser clara y directa e incluso su tendencia a situarse como "un verso suelto".

Andrea Levy Soler (Barcelona, 1984) se comporta como lo que es: una mujer joven de 32 años, abogada de profesión, que se atreve a darlo todo, enfrentándose a los independentistas, bailando a ritmo de reggaeton en el balcón de la calle Génova, desmintiendo los noviazgos que le atribuyen constantemente o manejando con habilidad las redes sociales.

Dice que el polémico viaje de Puigdemont al Parlamento Europeo es un engaño que sólo ha encontrado eco en su propia voz, que su relato es un microcuento que no tiene validez ni jamás tendrá el amparo internacional, porque no habrá referéndum. Afirma que Rajoy es el mejor activo del PP y del país; que la secretaria general puede compatibilizar su cargo con el de ministra de Defensa y augura que la opción ganadora en el Congreso de su formación será la de unas primarias de doble vuelta.

Descarta un escenario de nuevas elecciones y apela al sentido de responsabilidad del PSOE para aprobar los Presupuestos. Aunque la entrevista se hace telefónicamente, casi a trompicones en un receso del pleno del Parlament, acepta actualizarla sin dejar una pregunta sin respuesta.

¿Qué le parece el viaje de Carles Puigdemont al Parlamento Europeo, al que no asistió ninguna autoridad?

Un engaño más, pero esta vez ya no engaña a los catalanes y al resto de españoles, sino que va a la Unión Europea. Sólo ha conseguido gastar dinero público. Sabe que no habrá referéndum de independencia, y pretender ir al corazón de Europa a hablar de desunión es una auténtica vergüenza.

¿Cuánto ha costado ese viaje?

Se lo hemos preguntado en sede parlamentaria y no ha querido contestar. ¡Por algo será! Su objetivo es intentar convencer de una quimera y lo único que encuentra es el eco de su propia voz. Nadie serio en Europa le acompaña.

Pues no varían su hoja de ruta, siguen apostando por un referéndum, según dicen, legal y legítimo...

Por mucho que se repita una mentira no se convierte en verdad. O empiezan a gobernar por los intereses de Cataluña o yo auguro que no seguirán gobernando en un futuro próximo.

Vamos, que cree que habrá elecciones catalanas a corto plazo?

Lo deseable es la estabilidad política, pero serían preferibles unas elecciones que continuar con esta parálisis generalizada, provocada por su obsesión en convocar un referéndum ilegal e irreal.

¿Y qué armas tiene el Gobierno de Mariano Rajoy para impedirlo, si finalmente se convoca?

La mejor arma es la aplicación de todas las leyes del Estado de Derecho. El relato del Gobierno de la Generalitat es un microcuento que ni tiene validez ni es legal y no tiene amparo democrático, jurídico ni internacional.

¿Y de que está sirviendo la mediación de Soraya Sáenz de Santamaría, si no se mueven ni un milímetro?

Es importante que se demuestre que el Gobierno de España está llevando a cabo un diálogo permanente e intenso con la sociedad catalana. Los catalanes deben saber que tienen un Gobierno, el de España, que se preocupa de sus problemas, porque la Generaliatat no los atiende. Hay que desmontar el falso relato, que lleva años intentando introducir la Generalitat, de que el Gobierno de España es hostil a los catalanes, cuando quien es hostil es la Generalitat, que les tiene desatendidos. Por otro lado, todos saben que es mucho mejor que el Gobierno catalán dialogue con el de España a que se sienta prisionero de los radicales de la CUP.

Pues como la antigua Convergencia siga así, ERC terminará por fagocitarles?

La estrategia de Esquerra Republicana es deshacerse de Convergencia. Ya han conseguido que el partido desaparezca, y sus actuales dirigentes deben preguntarse si ha valido la pena todo este viaje a ninguna parte para terminar dando la victoria a sus adversarios. De todas formas, los dirigentes independentistas deberán responder de la frustración que van a crear sus expectativas, al prometer lo imposible.

¿Cómo valora la ausencia de Puigdemont en la asamblea de presidentes?

Esas ausencias son injustificables. Primero, porque es la demostración de que no cumple con sus obligaciones democráticas y, segundo, porque Puigdemont no está a la altura política requerida para los presidentes autonómicos.

Cambiando de asunto, ¿usted va a seguir siendo vicesecretaria general o va a haber movimiento de sillas, es decir, una renovación en la cúpula de Génova?

Yo estoy a disposición del presidente para lo que quiera. En cuanto a la renovación, en junio de 2015 se nombró un equipo para afrontar un periodo electoral, y esa es la renovación que se presenta en este congreso. En muy pocos años, el PP ha hecho una amplia actualización de sus dirigentes territoriales, por lo que es falso que aquí no se haya movido nada. El PP lleva años renovándose en todas sus estructuras, cosa que otros no han hecho.

¿Es compatible ser secretaria general, ministra y líder territorial de Castilla-La Mancha?

La elección del secretario general corresponde al presidente, y será la secretaria general quien deba decidir las responsabilidades que puede asumir, como ya ha hecho. En mi opinión, María Dolores de Cospedal ha estado a la altura de todas las responsabilidades que ha tenido. Lo ha hecho muy bien y puede seguir haciéndolo.

¿Es partidaria de limitar los mandatos y regular las incompatibilidades?

Creo que debemos adoptar la fórmula que mejor le convenga al PP. En este momento tenemos un presidente que ha llevado al partido a tres victorias consecutivas y, teniendo al ganador, no creo que debamos cambiar de fórmula. Mariano Rajoy es el mejor activo, no sólo del PP, sino del país. Ha demostrado que sabe responder con sensatez, sentido común y responsabilidad a lo que los españoles esperaban en momentos de incertidumbre.

¿Cuál es su opción: las primarias puras que defiende Cifuentes, un militante un voto, o la fórmula mixta que propugna Maíllo?

Me parece que la fórmula adoptada por Maíllo combina esa mayor participación de los afiliados con la estructura territorial de nuestro partido, que es más compleja que en otras formaciones políticas, y por eso requiere que sea a doble vuelta. Este sistema en absoluto descafeína el concepto de primarias, al contrario: refuerza la participación y aseguran un proceso para obtener los mejores candidatos. Yo creo que se aprobará mayoritariamente el sistema de doble vuelta.

¿Y el partido debería tomar postura sobre la gestación subrogada y que esta se regule?

El tema de la gestación subrogada es un debate que debemos plantear en el Congreso, teniendo en cuenta que hay muchas opiniones al respecto y que no es un tema sencillo, ni en el PP ni fuera del PP. Soy partidaria de que se regule, pero para estudiar más la casuística. Con la gestación subrogada aún no hay suficiente casuística y valoración de la comunidad científica.

¿Prevé una legislatura larga o si no hay Presupuestos vamos a nuevas elecciones?

Los Presupuestos no son una cuestión de partido. No estamos hablando de los Presupuestos que necesita el PP, sino de los que necesita España, y todos debemos actuar con responsabilidad y sin partidismos miopes. Desde el Gobierno se está trabajando para conseguir un acuerdo. Venimos ya de un año de inestabilidad y unas elecciones anticipadas no serían buenas. Espero y deseo que el PSOE finalmente colabore para que los Presupuestos puedan salir adelante. Nuestro escenario no es de nuevas elecciones.

¿Estar en minoría puede ser una oportunidad que incluso abra un escenario de Gobierno de coalición al estilo europeo a medio plazo?

Yo espero que todos, Gobierno y oposición, estemos a la altura, y seamos capaces de llegar a grandes acuerdos en temas fundamentales como son la educación, las pensiones, etc. Tras las elecciones de 2015, Rajoy ofreció al PSOE gobernar España en coalición, como en Alemania. Han sido ellos los que se han negado a esta fórmula desde entonces. La pelota está en su tejado.

Pues temas como la escandalosa subida de la luz no les dan a ustedes muchos votos de confianza, ¿hay forma de variar el sistema, como piden PSOE, Podemos y C's?

Desde el Gobierno no se pueden moderar los precios de las materias primas, pero sí se pueden incrementar los esfuerzos para que los mercados se comporten de manera competitiva, y evitar comportamientos oportunistas que eleven los precios de forma artificial.

Queremos hacer un mercado energético más transparente y competitivo, y que el precio de la energía suba lo que tenga que subir, pero no más de lo que corresponde. El Gobierno ya ha tomado medidas tan importantes como la bonificación del bono social para evitar los cortes de luz a personas vulnerables en las que hemos contado con el apoyo de otros grupos.

La buena noticia es que la tasa de paro en 2016 está en su nivel más bajo de los últimos nueve años, ¿no?

Esos datos son esperanzadores y optimistas. Ese fue uno de los grandes objetivos de la legislatura anterior, y aunque nos sentimos moderadamente satisfechos de que se esté produciendo una estabilidad política y económica, aspiramos a más, a ese objetivo de 20 en el año 20.

El hecho de que el Gobierno tenga a Ciudadanos como socio prioritario, ¿le limita a usted sus opciones en Cataluña?

En absoluto. Es verdad que Ciudadanos son nuestros adversarios en un escenario electoral, pero en Cataluña también compartimos criterio en cuestiones fundamentales, como la defensa de España como nación y haciendo oposición frente al independentismo. Por otro lado, ideológicamente Ciudadanos siempre se posiciona en el lado del PSOE o en el eje de la izquierda, y por lo tanto no compite ideológicamente con nosotros.

¿Ser del PP en Cataluña, defender la Constitución y la unidad de España es heroico, y por eso su partido se desangra electoralmente?

Ser del PP en Cataluña no es heroico, es simplemente no dar la espalda a lo que quiere la mayoría de los españoles. En estos momentos el PP en Cataluña viene de ser trinchera política en una situación muy complicada. La responsabilidad del PPC es vertebrar un proyecto político alternativo a las mentiras y falsedades del independentismo y en este sentido Xavier García Albiol está teniendo un discurso contundente frente a la manipulación de la Generalitat.

Usted será la encargada en el congreso de educación, innovación y cultura, ¿hay una posibilidad real de que haya un pacto de educación en este país?

España merece y necesita un sistema educativo reconocible y perdurable en el tiempo, y no sujeto a vaivenes partidistas. Nosotros creemos que la educación es la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad social. No se puede demorar más un pacto por la educación. Estamos ante una oportunidad histórica para garantizar la estabilidad y dotar a nuestro sistema educativo de certidumbre.

Creo que, por primera vez, en España todos los partidos políticos estamos haciendo un esfuerzo real por llegar a un acuerdo. Uno de los mejores legados de esta legislatura sería lograr sacar adelante un sistema educativo negociado por todos.

¿Y finalmente van a modificar el famoso IVA cultural?

Eso se hará en cuanto sea posible. Nosotros apostamos por una cultura abierta, accesible y para todos, que garantice la sostenibilidad de la industria del cine y de las artes escénicas, que proteja el libro como vehículo transmisor de cultura y que proteja a los creadores frente al fraude.

¿Cómo ve usted la lucha de poder que se está viviendo en Podemos?

Los que abanderaban la nueva política y venían a representar a la "gente" están demostrando que lo suyo es una lucha de personas por hacerse con el poder. Nosotros ponemos nuestro partido al servicio de los españoles, y son ellos los que deben juzgar en las urnas lo que está pasando en otras formaciones.

¿El PSOE sobrevivirá o estamos asistiendo al final del gran partido de la socialdemocracia española?

Es importante contar con un PSOE para las grandes decisiones políticas de nuestro país. Su coqueteo con Podemos creo que explica en parte su situación actual. Me preocupa que ese espacio de la socialdemocracia lo ocupe una izquierda populista y radical, pero hay que desear que un partido centenario como es el socialista sepa encontrar de nuevo su camino.

¿Es hipócrita que nos rasguemos las vestiduras porque Donald Trump quite la web en español mientras en Cataluña pasa lo mismo?

Según la versión oficial, los cambios en la web de la Casa Blanca responden a trabajos de mantenimiento o de mejora. De no ser así, me parecería un error grave. En EEUU viven 52 millones de hispanohablantes. Volviendo a España, me gustaría que los líderes que se están quejando por la decisión de Trump fueran igual de críticos con los ayuntamientos catalanes que no tienen versión de su web en español.

Cambiando de asunto, ¿temen que Bárcenas finalmente tire de la manta o dan ese tema por amortizado?

A lo largo de estos años si ha quedado algo claro es que se trataba de una trama personal del señor Bárcenas y otras personas y no de una trama del PP. En este sentido, creo que desde el partido se han tomado las decisiones adecuadas. Hay que seguir trabajando para que no vuelvan a producirse actuaciones corruptas en partidos políticos e instituciones.

Por último, una curiosidad, ¿el aznarismo tiene futuro en el PP? Da la sensación de que Faes se ha vuelto un reducto para adversarios...

El PP es el partido con más militantes y votantes de España y, por lo tanto, dentro de él tiene que haber sitio para diferentes sensibilidades. José María Aznar ha sido un referente importantísimo y lo seguirá siendo siempre. Creo que nadie que piense en el PP puede hacerlo sin pensar en Aznar.