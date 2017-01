Podemos intentará recaudar 70.000 euros al mes de financiación de sus militantes

Guadarrama, 27 ene (EFE).- El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha asegurado que para que las agrupaciones del partido tengan más recursos y financiación intentarán recaudar 70.000 euros al mes de aportaciones voluntarios de sus militantes.

Así, lo ha señalado en declaraciones a Efe en Guadarrama tras participar en un encuentro con militantes de Si Se Puede Guadarrama que ha reunido a cerca de medio centenar de simpatizantes del partido.

"El PSOE debe gestionar en la Comunidad de Madrid 350.000 euros al mes, mientras que nosotros 30.000 euros al mes", ha desvelado.

Por ello, ha señalado que intentarán recaudar 70.000 euros al mes para potenciar el municipalismo, aunque ha subrayado que no van a poner una cuota a los afiliados.

"Vamos a hacer una campaña para que la gente financie, toda la gente de Podemos, aunque no se van a cobrar cuotas", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que el plan se ha pospuesto ya que requiere "visibilidad pública", algo que va a ser "imposible" en pleno proceso de Vistalegre.

"Necesitamos recursos y los vamos a sacar de la gente. No vamos a pedir recursos a los bancos no tenemos grandes mecenas, no vamos a tener una contabilidad en b", ha finalizado.