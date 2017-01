La FEMP, en contra de que el Gobierno exija tener un tesorero en todos los ayuntamientos

27/01/2017 - 16:00

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que retire la norma que exige tener un tesorero a todos los ayuntamientos ya que, a su juicio, este requisito es "de imposible cumplimiento por la falta de recursos" y porque "no hay suficientes funcionarios habilitados para cubrir las plazas".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Los municipios medianos y pequeños no tienen para pagarlos y aunque lo tuvieran, no hay habilitados nacionales suficientes para cubrir las plazas, porque no se han convocado", ha señalado el también alcalde de Vigo en un comunicado.

Además, ha recordado que hace un año ya advirtió de esta cuestión, al mismo tiempo que ha cargado contra el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "por darse ahora por enterado" de este problema de la administración local.

Y ha responsabilizado de este "desaguisado" al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por "no hacer caso" de la advertencia de la FEMP sobre la imposibilidad de que todos los ayuntamientos incorporen a un tesorero, una obligación establecida en un Decreto enmarcado en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) --conocida como reforma local--.

"El Gobierno no hizo caso y, por tanto, que respondan de esto", afirma el presidente de la FEMP, incidiendo en que "tampoco" hizo caso el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien

reprendió ayer a Montoro por generar este problema a la administración local.

Asimismo, Caballero ha afirmado que en la siguiente reunión que tenga con el ministro --"que será pronto", ha añadido-- le volverá a decir que tiene que resolver este problema de forma "inmediata". De igual modo ha dicho que se lo trasmitirá a Feijóo "porque es el presidente de la Xunta y tiene capacidad sobre los ayuntamientos".