PNV insta Rajoy a "enseñar las cartas" si quiere negociar los PGE

27/01/2017 - 16:48

Cree que el presidente es "un poco segurola" y no hará movimientos hasta que pueda garantizarse "unas mínimas posibilidades de éxito"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha emplazado este viernes al presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, a que "enseñe las cartas" si quiere negociar con el PNV los Presupuestos Generales del Estado. Además, ha afirmado que el presidente es "un poco segurola" y no hará movimientos hasta que pueda garantizarse "unas mínimas posibilidades de éxito".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bilbao, en la que ha estado acompañado del también diputado Mikel Legarda para explicar una iniciativa para modificar la denominada 'Ley Mordaza', Esteban se ha referido a las declaraciones realizadas este jueves por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que aseguró que va a "intentar" contar con el apoyo del PNV para aprobar los PGE.

El representante jeltzale ha destacado que Rajoy ratificase, de esta forma, que hasta ahora no ha habido negociaciones con el PNV. "Por fin, el portavoz más autorizado del PP dejó bien claro lo que nosotros veníamos diciendo todas estas semanas, que no había ninguna negociación y que nadie se nos había acercado", ha añadido.

Tras señalar que desconoce "qué pasos se darán a futuro", ha explicado que, si se confirman los accesos soterrados del Tren de Alta Velocidad a las capitales vascas y otras cuestiones esenciales para Euskadi, "son pasos, detalles y gestos" que los jeltzales reclamaban al Ejecutivo "de cara, luego, a poder hablar".

"Pero eso no forma parte de una negociación", ha indicado, para señalar que ya se verá si Mariano Rajoy, tal como explicó ayer, tiene intención de negociar con su partido. "Toda la maleza está todavía sin desbrozar", ha apuntado.

SIN DATOS DEL PRESUPUESTO

Aitor Esteban, que ha insistido en que no conocen ni un solo dato del proyecto de Presupuestos, ha manifestado que no saben tampoco si puede haber una prórroga de las cuentas públicas y ha indicado que sería bueno que el Gobierno aclarara lo que pretende. "No parece que tenga mucha prisa por presentarlo", ha dicho.

A su juicio, Mariano Rajoy es "un poco segurola a la hora de hacer movimientos" y no los hará hasta que "no tenga asegurado que las cosas pueden desarrollarse con unas mínimas posibilidades de éxito". "Pero, para asegurar esas posibilidades, algo tendrá que hacer. Tendrá que hablar con unos o con otros, hacer movimientos y enseñar las cartas, diciendo 'éste es el proyecto de Presupuestos y esto es lo que quiero hacer'", ha subrayado. En todo caso, ha asegurado que con los jeltzales "eso no se ha producido".