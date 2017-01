Otegi ve un proceso "sin vuelta atrás" y cree que la CUP estará "a la altura"

Barcelona, 27 ene (EFE).- El portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha considerado hoy que el proceso soberanista en Cataluña no tiene "vuelta atrás" por el liderazgo del president Carles Puigdemont y porque cree que la CUP y los partidos soberanistas estarán "a la altura del momento".

El líder abertzale y el exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernández han protagonizado hoy una conferencia en el Ateneu Barcelonès, en la que Otegi ha celebrado que Cataluña esté en la fase de "ejercer" el derecho a decidir y ha llamado a Podemos y a los 'comunes' a sumarse al independentismo.

Medio centenar de personas, convocadas por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, han protestado frente a las puertas del Anteneu, con pancartas de "Otegi asesino", "David Fernández, amigo de asesino" y "Cataluña no olvida".

En la víspera de la reunión de mañana del consejo político de la CUP para decidir sobre los Presupuestos, claves para dar continuidad a la legislatura, Otegi ha afirmado que está "convencido" de que los antisistema estarán "a la altura del momento histórico" y que harán "lo mejor para el proceso soberanista".

Tras bromear con que "igual empatan, ha resaltado que la CUP ha hecho unas propuestas políticas "socialdemócratas" para los presupuestos que sería "bueno" que se consideraran si se quiere avanzar hacia "un Estado -catalán-- que va a cuidar a la gente".

Aunque no se ha pronunciado sobre el sentido de voto que debería dar la CUP a los Presupuestos, Otegi ha remarcado que el Estado tiene la "estrategia" de esperar a que sean los soberanistas los que "colapsen" el proceso soberanista por no ponerse de acuerdo: "No les ha funcionado, pero siguen con esta intención", ha añadido.

El dirigente abertzale ha opinado, asimismo, que el Gobierno central no ofrece el referéndum, ni cree que lo vaya a hacer, porque "para España la solución democrática de Cataluña es una tragedia".

Pero Otegi ha considerado que el proceso catalán "no tiene vuelta atrás" porque tiene al frente un presidente de la Generalitat que "va a ir hasta el final".

Ha remarcado que Cataluña está en una fase diferente a la de Euskadi, la del "ejercicio del derecho a decidir", y en este contexto ha juzgado que lo "lógico" es que Podemos y los 'comunes' no se mantengan solo en la "bandera" del referéndum, cuando el Estado lo niega, sino que deberían "sumarse al proceso constituyente" para construir una Cataluña independiente.

En cuanto a Euskadi, ha considerado que para el Gobierno es una "tragedia" que haya "paz", porque durante años ha vivido "cómodamente con el enemigo de la violencia" hasta que ha "desaparecido".

"Hoy el Estado estaría encantado de que ETA volviera a la lucha armada", ha juzgado el dirigente de Sortu.

Otegi ha aseverado que la izquierda abertzale va a estar presente ante "el mínimo resquicio de democratización del Estado", lo que debería pasar por un reconocimiento "nacional", la soberanía económica para hacer políticas sociales y el derecho a decidir.