Patxi López opina que Secretaría General del PSOE requiere dedicación plena

Fuenlabrada (Madrid), 27 ene (EFE).- El expresidente del Congreso y exlehendakari Patxi López ha considerado hoy que la Secretaría General del PSOE, puesto al que él aspira, requiere "dedicación plena".

El aspirante a secretario general se ha pronunciado así en la presentación de su proyecto para el PSOE en la localidad madrileña de Fuenlabrada a preguntas de uno de los asistentes, y cuando todavía Susana Díaz, actual presidenta de la Junta de Andalucía y líder de los socialistas andaluces, no se ha pronunciado sobre si se presentará a las primarias.

Al acto de López, quien ha explicado que su proyecto pretende convertir al partido en un referente de una "izquierda exigente, transformadora y radical", ha acudido, entre otros, la líder de los socialistas madrileños, Sara Hernández, quien ha admitido esta semana que le gusta "la música" del proyecto del expresidente del Congreso y ha animado a que se presenten más candidatos.

López ha asegurado también que no considerará a otros candidatos como "enemigos ni traidores" porque, en su opinión, los socialistas han "dedicado tanto tiempo a enfrentarse que no se han enfrentado a los problemas de la gente que lo pasa mal".

Ha negado que su candidatura en las primarias sea un "apaño para luego retirarse" y se ha comprometido a "ir hasta el final" y a que "habrá votación y, después, suma e integración".

Ha subrayado que no quiere un partido que actúe como "acompañante del liberalismo oficial", y ha basado en dos puntos su programa: "Unir al partido y reconstruir el proyecto socialista".

En cuanto a sus planteamientos políticos, ha apostado por que el PSOE deje de "poner parches" y de "actuar como analgésico de la derecha" y que debe "plantarse" y proponer "un proyecto radicalmente diferente" ante situaciones como el "'dumping' laboral y fiscal", el trato a los refugiados en Europa o el "resurgimiento de populismos".

López también ha criticado a algunos partidos socialdemócratas europeos que, para su "vergüenza", se han sumado al proyecto liberal y han "avalado recortes y marchas atrás en derechos y libertades".

"Solo conseguiremos un PSOE ganador si los progresistas nos ven con un proyecto claro capaz de ganar a la derecha", ha insistido.

La única referencia al ex secretario general Pedro Sánchez ha venido por parte del presidente del PSOE-M y alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, que ha mostrado su "respeto y estima" por Sánchez, aunque ha añadido que "ya no es hora del no es no, sino del sí es sí por el PSOE".

También han asistido al acto el exportavoz socialista en el Senado Óscar López, el secretario de organización del PSOE-M, Enrique Rico, y el diputado socialista Rafael Simancas.