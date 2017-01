La CUP avala los presupuestos catalanes de Puigdemont a cambio de un referéndum independentista en septiembre

El consejo político de la CUP ha avalado los Presupuestos de la Generalitat de 2017 por una amplia mayoría de 39 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones, aunque ha advertido de que es un "sí condicional" a que se celebre en septiembre el referéndum.

El consejo político se ha reunido durante tres horas en Vilafranca de Penedés (Barcelona) para decidir a favor de las cuentas, lo que permite que la legislatura continúe su curso y no se avancen elecciones en Cataluña.

Camino libre para la independencia

El dirigente cupero Quim Arrufat ha advertido, no obstante, de que dan un 'sí' no porque estén a favor de unos presupuestos "que no reducirán la desigualdad", sino para dejar el "camino libre" para que se pueda celebrar el referéndum en septiembre, sin perjuicio de que incluso pueda tener lugar antes.

"Queremos dejar el camino libre para la celebración en septiembre de un referéndum. Es un sí condicional que tiene fecha de caducidad", ha alertado al Govern de Junts pels Sí.

En este sentido, Arrufat ha advertido de que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no convoca el referéndum en septiembre "sin pedir permiso a nadie" la CUP "retirará el apoyo al Govern".

Arrufat también ha criticado que el Govern haya hecho "chantaje" a la CUP advirtiendo de que, si no aprobaban los presupuestos, habría un adelanto electoral.

El 'sí' de la CUP a las finanzas públicas llega tras varias negociaciones en las que el Govern ha cedido en las demandas de la CUP sobre política educativa y sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, pero no en cuanto al cambio que pedían en la política fiscal del Govern.

El órgano político de la CUP lo conforman 57 representantes de las asambleas territoriales, a los que se suman 8 del Grupo de Acción Parlamentaria, sumando un total de 65 votos en la reunión de hoy, de los que 39 han sido favorables, un 60 % del total.

En el pleno del Parlamento catalán, el apoyo a las cuentas de la Generalitat para 2017 del grupo de la CUP se traducirá con 2 votos a favor y 8 abstenciones, en un claro gesto de sólo apoyan los presupuestos para dar oxígeno al proceso y al referéndum, pero no por su contenido.

Puigdemont mira hacia el Gobierno central

Tras conocer la decisión de la CUP, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que la luz verde a los presupuestos catalanes para 2017 es "una mala noticia" para el Gobierno central, ya que demuestra que el proceso soberanista sigue adelante sin divisiones y que al Estado "se le acaba el tiempo".

Lo ha asegurado durante la clausura del Consejo Nacional del PDeCAT, la antigua CDC, que la formación independentista ha celebrado hoy en Barcelona.