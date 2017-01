Las asambleas territoriales decantan el apoyo de la CUP a los Presupuestos

Vilafranca del Penedès (Barcelona), 28 ene (EFE).- La CUP ha llegado a dar un sí a los Presupuestos, condicionado a la celebración del referéndum en septiembre, tras una pugna ajustada que se desencalló en las asambleas territoriales de anoche y pese a que hay sectores de la formación antisistema muy incómodos con las cuentas.

El consejo político y el grupo de acción parlamentario, reunidos hoy en el Casal Popular de Vilafranca del Penedès (Barcelona), han avalado los Presupuestos de la Generalitat de 2017 por una mayoría de 39 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones, lo que permite que la legislatura catalana continúe de momento hasta septiembre, cuando, si no hay referéndum, la CUP retirará el apoyo al Govern en el Parlament.

Pese a que finalmente ha habido un 60 % de votos favorables a las cuentas, la pugna entre favorables y detractores andaba ajustada en los debates territoriales de la militancia de las últimas 48 horas.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, las asambleas de ayer viernes, inclinaron el resultado hacia el sí, con suficiente margen para que los previsibles votos contrarios de parte del grupo de acción parlamentaria no modificaran el resultado.

De esta manera, el consejo político, según fuentes presentes, ha transcurrido sin sorpresas y ha terminado incluso un poco antes de las tres horas previstas inicialmente.

De las doce asambleas territoriales, el 'no' se ha impuesto en Barcelona y Baix Llobregat, mientras que en tres ha habido reparto de votos por igual (Alt Ter, El Camp y Penedès) y en el resto ha ganado el 'sí'.

En cuanto a las organizaciones que integran la CUP y que tienen voto a través del grupo de acción parlamentaria (GAP), se han opuesto Arran, Crida Constituent, Endavant y Lluita Internacionalista, mientras que han votado a favor Constituents per la República, Poble Lliure y Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.

En cambio, ha habido acuerdo entre los sectores con que el apoyo a los presupuestos se exprese en el Parlament con dos votos a favor y ocho abstenciones de la CUP, la aritmética justa para que se aprueben junto con los votos favorables de Junts pel Sí.

Se trata de una cuestión de marcar perfil propio, según fuentes cuperas, más aún cuando las el proyecto de presupuestos no incluye finalmente los incrementos de IRPF a las rentas más altas, o las modificaciones al alza de Sucesiones y Patrimonio, que tanto pidieron la CUP y que el Govern de PDeCAT y ERC se negó a aplicar.

La sensación entre las filas del partido antisistema es que han hecho propuestas al Govern de carácter "socialdemócratas" para unos presupuestos "aún autonomistas" que no han sido atendidas por el ejecutivo, que lo que ha hecho, según la CUP, no es cambiar el modelo sino destinar a fines sociales los nuevos ingresos derivados de la modificación del techo de déficit.

Además, los antisistema echan en falta que los preparativos para el referéndum no estén más avanzados, pero no quieren poner piedras en el camino y dan por ahora oxígeno a la legislatura hasta septiembre, cuando forzarán elecciones si no se celebra la consulta con o sin "permiso" del Estado.