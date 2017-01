La mayoría de votantes del PSOE no apoya la nueva candidatura de Pedro Sánchez a las primarias, según un sondeo

Pedro Sánchez anuncia su candidatura en Dos Hermanas. Imagen: EFE

La mayoría de los votantes del PSOE no aprueba que el ex secretario general Pedro Sánchez haya decidido presentarse a las primarias para ser reelegido como líder de los socialistas, según una encuesta de NC Report, que hoy publica el diario La Razón.

Según la encuesta, realizada entre el 24 y el 28 de enero mediante 300 entrevistas telefónicas a votantes del PSOE en 57 municipios de las 17 Comunidades Autónomas, el 44,3 por ciento de los consultados no "avala el paso adelante de Pedro Sánchez para presentarse a las primarias", frente a un 35 por ciento que sí lo hace y un 20,7 que no sabe o no contesta.

A la pregunta de cuál de los tres líderes socialistas -Susana Díaz (quien aún no ha presentado su candidatura a primarias), Patxi López, o Pedro Sánchez- tiene más posibilidades de ganar unas elecciones generales, el 40,3 por ciento de los encuestados considera que la primera tiene más opciones, frente a un 24,7 que ve con más probabilidades al exlehendakari y un 24,3% al ex secretario general de los socialistas.

Susana Díaz, la más apoyada

Según los entrevistados, de los tres, quien más apoyo tiene de las bases socialistas es Susana Díaz, con un 37,7 por ciento; seguida de Patxi López, con un 27,3 por ciento y Pedro Sánchez con un 23,7.

El 65 por ciento de los entrevistados avalaría que Susana Díaz se presentara a las primarias frente a un 23,7 por ciento que no lo haría y un 11,3 por ciento no sabe o no contesta, y consideran en un 73 por ciento que si saliera elegida como secretaria general del PSOE no debería dejar la presidencia de la Junta de Andalucía.

Los encuestados, en un 64 por ciento, responden que el PSOE no debería acercarse a Podemos, frente a un 29,3 por ciento que opina que sí, y un 56,3 por ciento de ellos valora entre bien y muy bien los acuerdos alcanzados en esta legislatura entre PSOE y PP frente a un 35 que lo hace mal o muy mal.

A la pregunta de si apoya la abstención del PSOE para desbloquear la investidura de Mariano Rajoy, el 55 por ciento responde afirmativamente frente a un 39,3 por ciento.