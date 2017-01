Errejón asume su relevo en Podemos si el proyecto de Iglesias vence

Íñigo Errejón, secretario de Política de Podemos. Imagen: EFE

Enlaces relacionados Frustrado intento de acuerdo

El 'número dos' de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado que tiene "asumido" que puede que no siga al frente de la Secretaría Política de Podemos ni de la Portavocía en el Congreso de los Diputados si la propuesta de Pablo Iglesias gana "de manera abrumadora" en la Asamblea Estatal Ciudadana de Vistalegre II.

"Lo he asumido desde el principio", ha afirmado Errejón en una entrevista en La Sexta. A su juicio, defender las ideas que "cree mejores" para Podemos "puede tener un coste", y ese coste es, según ha dicho, que no siga teniendo "la exposición" que tiene actualmente.

Si al finalizar el proceso vence la candidatura de Iglesias, Errejón cree que hay gente que defenderá que otra persona "puede hacerlo mejor" al frente de esos cargos: "Me consta que eso puede ser así", ha añadido, recordando los "toques de atención" que ya le ha dado gente cercana a Pablo Iglesias, como ya sucedió en la campaña de Twitter 'Íñigo así no'.

"Todos estamos de paso"

"Puede suceder que haya quien quiera que al acabar proceso, si salen de forma muy abrumadura otras tesis, pues digamos relegarme, que no sea secretario político o portavoz en el Congreso. Asumo que puede ser así", ha declarado. Pero ha dicho esperar que este relevo no se entienda como un purga: "Todos estamos de paso", ha manifestado, para después apuntar que él no está en política para "calentar sillones".

Eso sí, ha afirmado que Iglesias "nunca" le ha hecho esta advertencia, aunque sí han "discutido" acerca de que "puede suceder" en función de como finalice el proceso de debate.

Errejón se aparta del liderazgo de Podemos

Errejón ha dicho que si su candidatura 'Recuperar la Ilusión' no es la vencedora tras el proceso, él pondrá su cargo a disposición del secretario general que, en su opinión, debe seguir siendo Iglesias. Y, además, ha asegurado que "no está entre sus planes" aspirar a liderar el partido.

"Pablo Iglesias debe seguir como secretario general y, si gana mi proyecto, hablaría con él para que continuase", ha señalado, insistiendo en que Iglesias es "la persona más adecuada" y en que se puede llegar "a un encaje" entre los proyectos con Iglesias "al frente".

Es más, ha incidido en que sus propuestas no son "incompatibles en absoluto" al mismo tiempo que ha subrayado que "sería" saludable que las distintas corrientes llegaran a un acuerdo de cara a Vistalegre. Al respecto, ha desvelado que este sábado han estado reunidos Irene Montero y Pablo Bustiduy para conseguirlo.

Errejón ha vuelto a defender un Podemos transversal frente a uno "arrinconado y solo en la izquierda", que sea útil "ya" para "trasformar la vida de la gente. Y sostiene que se deben "redoblar esfuerzos" para ofrecer garantías a la gente que todavía "mira de reojo" a la formación morada.