Alfonso Dastis, ministro de Exteriores: "La demanda de un referéndum no tiene recorrido en la UE"

2, tu comentario sí que es una tontería. Como todos los que escribes, podemita de guardia, jajaja.



En cuanto a la noticia, que se vayan preparando los ingleses. La salida la deciden ellos y lo que se negocia es cómo se sale, no cómo se quedan después.



Para ello, hay que firmar un acuerdo comercial y ser ratificado por los países restantes. Y no les tienen ganas los franceses, no..



Los ingleses ya están mendigando por todo el planeta nuevos acurdos comerciales (Australia, India, Turquía, EEUU... etc..)



Y en cada uno de esos tratados, les van a poner el culo fino filipino.