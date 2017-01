Maroto cuestiona si otros partidos "superarán el 'No es no'" o tener "dos cabezas"

29/01/2017 - 14:55

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha recalcado que el Partido Popular seguirá existiendo "dentro de dos décadas" al tiempo que ha cuestionado si otras formaciones podrán superar el "No es no" o el hecho de tener "dos cabezas".

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Maroto en un acto en la sede del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) en el que ha presentado la Ponencia Social del próximo 18 Congreso Nacional del PP en un acto en el que también han intervenido la presidenta de los 'populares' en esta autonomía, Isabel Bonig, y el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret.

Durante su intervención, el dirigente 'popular' se ha preguntado si otros partidos "superarán el 'No es no'" o si serán "un partido con dos cabezas". "La diferencia del PP con otros es que hemos gobernado muchas veces y con mucho acierto; estaremos aquí dentro de dos décadas, algunos no sé dónde estarán", ha aseverado.

El vicesecretario de Acción Sectorial ha defendido además que los 'populares' tienen que "estar en la calle hablando de problemas sociales", en referencia a la ruta social que está llevando a cabo el partido, mientras "otros solo hacen la ruta de los platós".

En este punto, ha avanzado que la presidenta del PPCV será una de las ponentes en este apartado social del próximo Congreso Nacional, al igual que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, el de Extremadura, José Antonio Monago, y el presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez.

Durante su intervención, Maroto ha argumentado que su partido es "el que acierta en lo económico" pero también tiene en su ADN ocuparse "de la gente normal y de la política social". La ruta social que van a potenciar significa, según ha detallado, el "compromiso firme" de "mantener un contacto permanente con organizaciones sociales" para cada iniciativa legislativa relacionada con el aspecto de lo social que presenten. "Tenemos que estar en la calle hablando de problemas sociales", ha agregado.

Además, ha indicado que en la Ponencia Social hablarán de "principios", para "mantenerlos, refrescarlos o ampliarlos si es necesario", dado que el PP no es "el partido de la socialdemocracia ni de más a la izquierda" y, en esta línea, presentarán un decálogo con los principios que les "diferencian".

En primer lugar, ha reivindicado que para lograr una "buena política social", es necesaria una "buena política económica", porque "para repartir la riqueza primero hay que crearla". En este punto, ha señalado que "los españoles demandan antes un empleo de calidad que una renta o subvención", a lo que ha añadido: "Aunque todo se puede debatir".

DEFENDER "A LA FAMILIA DEL SIGLO XXI"

Entre los asuntos que se tratarán en la Ponencia Social que se ha presentado este domingo en Valencia, y de la que ya se avanzaron algunos aspectos el pasado miércoles en Sevilla, Maroto ha apuntado que deben "reconocer el valor de las familias monoparentales, numerosas o las que están cuidando a sus abuelos" y que defienden "a la familia del siglo XXI".

También defenderán en esta ponencia la "solidaridad entre generaciones y entre territorios" y la "igualdad entre hombres y mujeres", entre otros principios, en una iniciativa que tendrá como principal tesis que "la principal política social es el empleo".

El "reto demográfico", será otro de los temas a tratar, según ha indicado Maroto, ya que los 700 millones de habitantes de Europa se van a reducir desde la actualidad hasta 2050 y, en el caso de España, la población descenderá desde los 43 millones actuales hasta los 39. "De cómo actuemos hoy depende el reto de España. ¿Qué hay más público que las pensiones garantizadas?", se ha preguntado.

Asimismo, se planteará el objetivo del "retorno de muchos jóvenes preparados que se fueron" y se hablará de inmigración, que tiene que ser "legal y respetuosa con la cultura a la que llegan", según Maroto.

También se debatirá sobre medidas de conciliación familiar para que "las empresas contraten igual a hombres que a mujeres", sobre acoso y ciberacoso --"que afecta a muchos jóvenes"-- y sobre violencia de género, "contra las mujeres sobre todo, pero también la violencia contra los hombres o los ancianos". "La violencia contra las mujeres es un reto que tenemos que abordar entre todos", ha añadido.

"REARME IDEOLÓGICO"

Por su parte, Isabel Bonig ha argumentado que la ruta social del PP es "un instrumento para acabar con el mito de que es la izquierda la que defiende a las personas y que el PP solo defiende a los ricos" y ha defendido que son "capaces de construir un proyecto de futuro, con un partido que esté en la calle". "Mientras otros se pelean, nosotros a lo nuestro, a defender a la gente", ha dicho a este respecto.

Del próximo Congreso Nacional del PP "tiene que surgir un partido sin complejos, de gente normal y de trabajadores", dado que el PP es "un partido de gente trabajadora y honrada", según ha apuntado la presidenta del PPCV, que ha agregado que esta cita es "importante" para rearmarse "ideológicamente" y para conseguir "más participación".

Bonig ha manifestado que el PP "no es un partido de pensamiento único" y ha resaltado "dos enmiendas fundamentales" que ha presentado el PPCV: la defensa de la custodia compartida y la definición de competencias y financiación para prestar los servicios sociales.

Asimismo, el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret, ha dicho en su discurso que en su formación creen en "el papel de la familia", que "en estos tiempos de crisis han servido de sustento" y ha subrayado que en la provincia hay "más de 25.000 familias numerosas".