¿Hay pacto secreto entre las candidaturas de Pedro Sánchez y Patxi López para liderar el PSOE?

¿De verdad que no hay en el PSOE gente mejor preparada y más capacitada que estos dos trepas y la Susanita?



Zapatero le hizo mucho daño al partido y a España y desde entonces el partido no levanta cabeza. (España lo va haciendo porque se cambió de gobierno y, guste más o menos, es más sensato que el que había).



Si no toman cartas en el asunto los socialistas más capaces, veo al partido en trance de desaparecer.