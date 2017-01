Guillermo Arriaga: Si Trump no entra en razón, lo pondrán en razón

Madrid, 30 ene (EFE).- Para el cineasta y escritor Guillermo Arriaga, el muro fronterizo con México que planea construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es inservible y no tiene ningún sentido", pero confía en que si él no cambia de postura, le harán cambiar de idea.

"Si no entra en razón, lo pondrán en razón", asegura confiado Arriaga en una entrevista con Efe en Madrid, donde hoy presenta "El salvaje", su regreso a la novela tras 16 años.

Recién llegado de México, asegura que en su país son optimistas sobre la construcción del polémico muro. "Lo vamos a resolver, seguro", agrega muy pausado.

"Confío en que el sistema americano va a ponerlo lentamente en orden", agrega Arriaga (Ciudad de México, 1958), que se dio a conocer como guionista de "Amores perros", "21 gramos" y "Babel", dirigidas por su compatriota Alejandro González Iñárritu.

Y además alerta sobre otros problemas que crearía la construcción del muro, más allá de los humanitarios o políticos.

"La destrucción ecológica que va a hacer es mayúscula. Hay una serie de especies en peligro de extinción que dependen de los cruces de la frontera para poder sobrevivir", explica Arriaga, que conoce muy bien la zona fronteriza de su país y Estados Unidos, localización de buen parte de sus trabajos, incluido su primer largometraje como director, "Lejos de la tierra quemada".

Por un lado la mayoría de los terrenos por donde pasaría el muro son de propiedad privada, lo que plantearía un problema legal, y el resto es un parque nacional, explica Arriaga.

"El terreno es abrupto, del lado mexicano no hay manera de cruzar, simplemente no hay manera. Son acantilados de 400 metros de altura, para bajar no hay manera a menos que seas un alpinista", resalta el escritor.

Por eso, está convencido de que al final el muro no se construirá. Y reitera: "creo que no tiene ningún sentido".