El PSOE andaluz replica a Cifuentes: Los ricos llaman infierno a la justicia

Sevilla, 30 ene (EFE).- El PSOE andaluz ha exigido hoy que "cesen los ataques" del PP a esta comunidad a cuenta del debate sobre la armonización fiscal, y ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), que "los ricos llaman infierno a la justicia y cielo a la opulencia".

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha respondido en conferencia de prensa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien hoy ha vuelto a pedir que se bajen los impuestos a los andaluces si se quiere "armonizar" entre comunidades, al tiempo que ha defendido que "mejor ser paraíso que ser infierno" porque "infierno es que te frían a impuestos".

Cornejo se ha preguntado si Cifuentes, al hablar de "infierno", se estaba refiriendo "al mes de agosto en Sevilla", pues en lo que respecta a los impuestos en Andalucía "un hijo que hereda hasta 250.000 euros no tiene que pagar nada".

"Y, a partir de 400.000 euros, se tiene que pagar algo, pero el 93 por ciento de los andaluces que heredan no tienen que pagar nada" y en el caso de los parientes directos sólo pagan un 2 por ciento, ha recalcado.

"Si lo que el PP pretende es que quienes heredan un millón de euros no paguen nada, por supuesto que eso no lo vamos a hacer", ha señalado el dirigente socialista, que ha apostillado: "No nos parece bien que un territorio como Madrid se convierta en un paraíso para ricos".

"Los ricos, a la justicia la llaman infierno y a la opulencia cielo; nosotros, a la progresividad le llamamos justicia", ha señalado.

En su opinión, las declaraciones de Cifuentes demuestran "nerviosismo y rabia" porque en Andalucía se ha demostrado que "se puede gobernar de otra manera".

El secretario de Organización del PSOE-A ha pedido al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que exija a los dirigentes del PP y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dejen de "atacar" a Andalucía y que den una respuesta a las demandas de la comunidad, como la conexión entre Algeciras y Bobadilla o la conexión ferroviaria con Granada, que lleva "más de cien días sin tren", ha denunciado.