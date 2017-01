Pedro Sánchez se apoyará en las plataformas de críticos y militantes en su carrera, ante la falta de respaldo orgánico

El exlíder del PSOE Pedro Sánchez se apoyará en las plataformas de críticos con la Gestora y en militantes, en su carrera por la Secretaría General del PSOE. Sin el apoyo de prácticamente ningún aparato del partido en los territorios, su equipo asegura que tiene respaldo suficiente para afrontar con fuerza estas primarias.

Según han asegurado a Europa Press fuentes del entorno más próximo de Sánchez, su candidatura cuenta ya con una estructura territorial asentada en todas las federaciones. En algunos lugares, la coordinación la encabezan dirigentes fieles al ex secretario general, como el secretario general del PSPV en la provincia de Valencia y diputado, José Luis Ábalos, en la Comunidad Valenciana y la diputada Adriana Lastra en Asturias, pero en otros lugares son militantes sin cargos orgánicos.

Cuando dejó la Secretaría General, Sánchez ya no contaba con el favor de muchos 'barones' territoriales, entre ellos, seis de los siete presidentes autonómicos del PSOE, y cuatro meses después ha perdido también el apoyo de otros dirigentes que estaban de su lado y que ahora apuestan por la candidatura el exlehendakari Patxi López.

Así las cosas, y con casi la excepción del PSOE de Navarra, cuya líder, María Chivite, ha dicho que los militantes de su federación están con Sánchez, el ex secretario general no cuenta al inicio de esta carrera con respaldo orgánico.

Las federaciones no son bloques homogéneos y hay algunas, como la madrileña, que llevan mucho tiempo divididas, pero el pasado viernes ya se vio que el sector de la dirección que estuvo con Sánchez está ahora con Patxi López. Sí se mantienen con el ex secretario general los críticos que constituyeron una plataforma a finales del año pasado pidiendo primarias cuanto antes.

Desde el equipo del ex secretario general restan importancia al poder de los aparatos e insisten en que se va a apoyar sobre todo en la militancia, porque son los afiliados los que van a votar en las primarias que elegirán al nuevo líder.

Y, para ello, contarán con el respaldo de esas plataformas de críticos que surgieron para mantener vivo el 'no es no' y exigir que no se dilatara el 39 Congreso y que ahora que han anunciado que ayudarán a Sánchez.

Estas plataformas están en todo el territorio. Según la sevillana Nieves Hernández, que ejerce de coordinadora, se crearon más de medio centenar y no han parado de recibir nuevas incorporaciones. El pasado sábado se movilizaron para apoyar a Sánchez en su reaparición en Dos Hermanas, donde reunió a más de 1.500 personas.

También se ha prestado a colaborar voluntariamente la plataforma 'Recupera Socialismo', que nació para promover las afiliaciones y que cambió su nombre después de que la Gestora anunciara medidas contra su sede en la calle Ferraz 10.

LA PUGNA ES POR "DOS MODELOS DE PARTIDO Y DOS PROYECTOS DE PAÍS"

Desde el equipo de Sánchez se insiste en que lo importante es contar con el respaldo de los militantes e insisten en que todos los votos de los afiliados tienen el mismo valor. Por eso, recalcan, quiere hacer una campaña centrada en las bases y en la defensa de sus ideas.

Porque, recalcan, lo que está en juego en estas primarias son "dos modelos de partido y dos proyectos de país". Porque, recalcan, el PSOE que quiere Sánchez no es el de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien todavía no ha confirmado sus intenciones.

Mientras tanto, Sánchez ha obviado la que era hasta ese momento la única candidatura confirmada, la del exlehendakari. Según su entorno, no ha habido ningún contacto nuevo con Patxi López, a quien no ven llegar hasta el final de esta carrera.

Por su parte, sí aseguran que el ex secretario general ha salido a por todas y no echará un paso atrás en su apuesta por recuperar el liderazgo del PSOE.