El pacto de PSOE y Ciudadanos en Andalucía podría peligrar si Susana Díaz entra en Ferraz

El líder de C's en Andalucía ve menos problemas que la dirección nacional

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. Imagen: EFE

Aún es solo un rumor, pero si Susana Díaz diera el salto a por Ferraz Ciudadanos rompería el pacto de gobierno que tiene en Andalucía con el PSOE y el nuevo presidente, de haberlo, tendría que volver a sentarse con ellos para revisar el acuerdo. Al menos, según la visión de la situación de la dirección nacional de C's. Juan Marín, líder del partido naranja en Andalucía, no ve sin embargo tanto problema.

"Nosotros llegamos a un acuerdo con Díaz, y si se va a Madrid habrá que revisar el actual pacto, ver qué se ha cumplido y qué no de las setenta medidas, y replantearse la alianza", aseguran fuentes de la dirección del partido en declaraciones recogidas por lavanguardia.com.

Pero Marín no comparte la opinión de su partido en Madrid. El líder de Ciudadanos en Andalucía no "vería ningún problema" si Díaz llevara la Junta desde Ferraz y no desde San Telmo. Pero si Díaz tuviera sustituto, la negociación sería diferente.

De momento, la presidenta de la Junta y líder de PSOE-A, no termina de dar un paso adelante para optar a la Secretaría General del PSOE. Fuentes socialistas del entorno de Díaz reconocen que la candidatura de Pedro Sánchez para volver a liderar el PSOE no ha alterado los planes de Díaz.

Si diera el paso, no lo haría, dicen esas fuentes, hasta que se convocaran oficialmente las primarias para la Secretaría General del PSOE o en fechas próximas a la celebración del Comité Federal -posiblemente en abril- en el que se aprobará el proceso para la celebración de estas elecciones internas.