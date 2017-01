Feijóo reivindica que las CCAA no puedan bajar impuestos si no cumplen el déficit y piden dinero a Hacienda

30/01/2017 - 16:30

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado que las autonomías que no cumplen el objetivo de déficit y recurren a préstamos de Hacienda para cuadrar sus cuentas no puedan bajar impuestos, una previsión que ya incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha dicho, cuyo cumplimiento se debería exigir.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"En algunos sitios se rebajan los impuestos y no se cumple el déficit, de forma que lo soportan el resto españoles. Autonomía fiscal, donde se cumple el déficit", ha exigido el presidente gallego en una conferencia en el Club Siglo XXI, donde ha asegurado que es así como él entiende la corresponsabilidad fiscal.

Ha explicado que sobre este asunto se discutió en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero, en la que algunas autonomías censuraron las rebajas de impuestos en la Comunidad de Madrid. Feijóo ha dicho que esta región ha cumplido el déficit casi todos los ejercicios, aunque no siempre, y que si no es "un problema para la Hacienda estatal" tiene derecho a ejercer su propia política fiscal y bajar impuestos. "Si no, tenemos que hablar", ha añadido.

En cualquier caso, Núñez Feijóo ha subrayado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012) ya prevé esas limitaciones que él defiende, aunque ha admitido que en ocasiones se dictan leyes y no se exige su cumplimiento. "Cumplamos las leyes", ha reclamado.

Preguntado si cree que la Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal, ha respondido que es "un paraíso para hacer inversiones" por la capitalidad y por ser sede de importantes empresas. "Ya me gustaría a mí tener los problemas de ser sede de la capital de España", ha añadido.

El dirigente gallego ha defendido que sólo su gobierno y el de Canarias han cumplido los objetivos de déficit y no han recurrido a los fondos de liquidez del Estado, por lo que son los únicos que mantienen autonomía fiscal y pueden ejercer plenamente las competencias que les conceden los estatutos de autonomía. No es el caso de Cataluña, ha dejado caer, aunque no ha mencionado expresamente a esta comunidad.

"Cuando a una autonomía nadie le presta un euro y entra en un supuesto de insolvencia, ese presidente renuncia a la autonomía que le corresponde", ha añadido.

Núñez Feijóo ha asegurado también que está convencido de que el nuevo sistema de financiación autonómica el Gobierno no permitirá que beneficie a una comunidad sobre el resto, porque a su juicio se ha comprobado que estas fórmulas no han funcionado, como lo demuestra el actual modelo, pactado con Cataluña, ha censurado.

Ha advertido también de que se negociará la reforma aunque no participen en la negociación todas las autonomías, como Cataluña. "No se tiene capacidad de veto sobre el resto del país", ha advertido.