Las autonomías británicas piden a Londres permanecer en el mercado único

Londres, 30 ene (EFE).- Los responsables de los Ejecutivos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte pidieron hoy al Gobierno británico que estas provincias autónomas tengan un papel importante en la negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y sigan después integradas en el mercado único.

Los dirigentes regionales plantearon esa petición durante un encuentro celebrado en Cardiff (Gales) con la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, quien se reúne también hoy en Dublín con su colega irlandés, Enda Kenny, para analizar el "brexit".

Según fuentes oficiales, los Gobiernos escocés y gales han presentado a May sendos documentos en los que explican sus planes para, entre otros asuntos, seguir teniendo acceso al mercado único comunitario a través de acuerdos especiales con Bruselas.

El ministro principal galés, Carwyn Jones, declaró hoy que desea mantener "conversaciones abiertas y francas" con Londres, al tiempo que instó a May a que negocie con el bloque comunitario el mantenimiento de las ayudas y fondos que recibe esta provincia británica de la UE.

"Sus posiciones no son idénticas, pero sí son reconciliables en estos momentos", indicó un portavoz del Ejecutivo de Cardiff.

May ha dejado claro que solo su Gobierno participará en las negociaciones con los Veintisiete para determinar los términos de este divorcio, toda vez que active a finales de marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, con el que se abrirá un proceso de conversaciones durante, al menos, dos años.

"No estaremos de acuerdo en todo, pero eso no significa que evitaremos el diálogo y confío en que el encuentro de hoy sea constructivo", dijo la "premier" conservadora, quien ha prometido defender los intereses de las tres autonomías de cara al "brexit", aunque no participen en las citadas negociaciones.

Más dura, la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, aseguró hoy que a Londres se "le acaba el tiempo" para escuchar las preocupaciones de su Gobierno, que aboga por la permanencia en el mercado único europeo.

"Este encuentro tiene lugar en un momento crucial, con la cuenta atrás para la activación del artículo 50 acercándose y, de momento, no hay señal alguna de que el Gobierno británico esté tomando en serio la posición de Escocia", afirmó Sturgeon.

A la reunión también asistió Arlene Foster, la líder del mayoritario Democrático Unionista (DUP) y ministra principal norirlandesa hasta la dimisión este mes de su adjunto en el Gobierno de Belfast de poder compartido entre protestantes y católicos, el exdirigente del Sinn Féin Martin McGuinness.

Sin Ejecutivo en Irlanda del Norte hasta la celebración de elecciones regionales el próximo 2 de marzo, la nueva líder del Sinn Féin en Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, y Foster representaron los intereses de la provincia ante May.

A diferencia de la líder del DUP, que apoyó el "brexit" en el referéndum del pasado junio, O'Neill insistió hoy en que Londres quiere imponer la salida del país de la UE en contra de la voluntad del electorado norirlandés y escocés.

"Quiero plantear un objetivo razonable y alcanzable para que (Irlanda del Norte) tenga un estatus especial en la UE tras el 'brexit", dijo la dirigente del Sinn Féin.