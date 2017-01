Sara Hernández, sobre la candidatura de Sánchez: "No vale hablar de traición"

Madrid, 30 ene (EFE).- La secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, ha señalado hoy que en el PSOE "no vale hablar de traición", sino de "buscar el mejor proyecto" para el partido.

Antes de reunirse con el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, Hernández se ha referido así al anuncio de Pedro Sánchez de que participará en la carrera para liderar el PSOE y después de que ella reconociese que coincide "al 100 %" con el modelo del candidato a secretario general Patxi López.

"Cuando haya más modelos encima de la mesa, no sólo candidaturas, no tendré ningún problema en pronunciarme sobre ellos", ha declarado Hernández.

Para la secretaria general del PSOE-M, su proyecto de partido se basa "en el poder de la militancia" y que "tiene clara su socialdemocracia y sus principios", que, a su juicio, deben ser "netamente de izquierdas".

También ha recalcado que debe tener definidas "sin ningún tipo de complejos" sus políticas de alianzas, tanto de izquierdas como de derechas, y que tiene que respetar la "diversidad" territorial.

"No lo voy a ocultar, porque lo he dicho de manera clara. Ese modelo de partido sólo lo he visto reflejado en el único proyecto que a día de hoy se ha presentado, que es el de Patxi López", ha agregado.

Por ello, ha subrayado que no tiene "dilema ninguno" tras conocer el anuncio del ex secretario general de los socialistas, ya que, "cuantos más candidatos se presenten, mejor".

Sobre si Pedro Sánchez se puede sentir "traicionado" por quien él apoyó en el pasado, como es su caso, Hernández ha señalado que su relación con el exlíder del PSOE "sigue siendo la misma".

A su juicio, en un partido político democrático y de izquierdas, "no vale hablar de traición", sino de buscar "el mejor proyecto".

Hernández no ha querido pronunciarse sobre si ha pasado el tiempo de Sánchez y ha insistido en el "respeto" a cualquier compañero "valiente" que quiera presentarse a liderar el partido.

Asimismo, ha insistido en que cabe la posibilidad de que puedan aparecer proyectos "con similitudes"y con "una misma base" que puedan enriquecerse.