Protestas en el Reino Unido contra el veto migratorio de Trump

Londres, 30 ene (EFE).- Miles de personas se manifestaron hoy en el Reino Unido contra el veto migratorio del presidente de EEUU, Donald Trump, a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y contra la tibia respuesta del Gobierno británico.

Centenares de manifestantes se reunieron enfrente de Downing Street, la sede del Gobierno en Londres, donde está previsto que se dirijan a la multitud la cantante Lily Allen y el exlíder laborista Ed Miliband.

Otros cientos de personas se congregaron en ciudades como Manchester, Birmingham, Nottingham, Edimburgo y Glasgow (Escocia) o Cardiff (Gales), en protestas organizadas por Amnistía Internacional (AI) y otras asociaciones de protección de los derechos humanos y de los inmigrantes.

"El silencio es complicidad", en alusión a la posición ambigua de la primera ministra británica, Theresa May, "No a la prohibición, no a las fronteras" o "La estatua de la libertad llora" son algunos de los eslóganes que portaban los asistentes.

Trump ha causado conmoción al firmar el pasado viernes una orden ejecutiva que suspende el programa de acogida de refugiados de EEUU durante 120 días, a fin de revisar el procedimiento que se aplica y evitar la entrada de potenciales terroristas.

Además, cierra las puertas del país a la mayoría de refugiados sirios por tiempo indefinido y suspende durante 90 días la obtención de visados en siete países de mayoría musulmana con lo que considera historial de terrorismo (Sudán, Libia, Irak, Somalia, Siria, el Yemen e Irán).

Las medidas tomadas por el líder republicano han desatado un aluvión de críticas en el Reino Unido, donde la oposición política y más de 1,4 millones de ciudadanos -que han firmado una petición por internet- han pedido a May que anule la invitación al presidente de EEUU para realizar una visita de Estado al Reino Unido.

La conservadora Theresa May invitó a Trump a visitar el país en una fecha aún por determinar, con la reina Isabel II como anfitriona, tras reunirse la semana pasada con él en la Casa Blanca.

Pese a todo, un portavoz de May ha confirmado que la visita de Trump seguirá adelante, pues la "premier" "está muy contenta" de haberle invitado y tiene "muchas ganas" de recibirle.