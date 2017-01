El Gobierno admite que Rajoy no tuvo "buena" experiencia con Pedro Sánchez porque no hubo diálogo

31/01/2017 - 11:20

Méndez de Vigo apela al PSOE a que ponga "por delante los intereses de España" y permita que haya Presupuestos

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este martes que el diálogo entre partidos "es siempre necesario" y ha reconocido que la "experiencia" con el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez no fue "buena" porque ese diálogo no existió. Esos sí, ha recalcado que los españoles le están cogiendo el "gusto" al acuerdo y afirma que quien no esté en ese clima de entendimiento "estará fuera".

Así se ha pronunciado Méndez de Vigo en un desayuno informativo organizado por Europa Press al ser preguntado si será posible el diálogo con Pedro Sánchez si gana las primarias y es elegido de nuevo líder de los socialistas en el congreso federal que el PSOE celebrará el próximo mes de junio.

"La experiencia con el señor Sánchez no ha sido buena porque no ha habido diálogo en esos diez meses en los que no ha habido gobierno", ha afirmado, para agregar que el exsecretario general del PSOE incluso llegó a utilizar una "expresión despectiva" para referirse a una reunión con Mariano Rajoy.

LOS ESPAÑOLES ESTÁN COGIENDO EL "GUSTO" AL ACUERDO

En este punto, ha señalado que en este momento en España hay "un buen clima político y de entendimiento" porque se están aprobando medidas. "Los españoles estamos cogiendo gusto al acuerdo, al entendimiento, al consenso, como se lo cogimos en 1978 con la Constitución, que dio lugar a los mejores años de la historia de España", ha manifestado, para avisar: "Quienes no estén en ese clima estarán fuera del mismo".

Al ser preguntado si ve posible en estas circunstancias pedir al PSOE que apoye los Presupuestos Generales del Estado, Méndez de Vigo ha indicado que el Partido Socialista es "un partido de gobierno" con una "larga historia" que, además sabe lo que "importa" a España.

En este sentido, el ministro ha señalado que en un momento en que en Europa "reina la confusión", lo que necesita España es "estabilidad política". A su entender, los Presupuestos Generales del Estado son un "ingrediente" de esa estabilidad. "Apelo al PSOE para que ponga por delante los intereses de España a los intereses internos", ha enfatizado.

LOS PGE, SON LOS "RAÍLES"

Es más, el portavoz del Ejecutivo ha avisado que no se entendería que hace un mes el PSOE permitiera con su abstención que se aprobara el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y ahora no apoyen el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

"En esa búsqueda de contribuir a la estabilidad en Europa, un ingrediente fundamental es lograr la aprobación de los PGE. Unos presupuestos establecen los raíles por los que el Gobierno y el país va a transitar y propicia un clima de seguridad jurídica en inversores", ha manifestado, para añadir que no es "fácil de entender" ni en España ni fuera que ahora no se permita la aprobación de las cuentas públicas.