Los diputados del 'no' apoyan a Sánchez y piden una competencia "limpia" y con "mucha tranquilidad"

31/01/2017 - 11:50

Los diputados del PSOE que votaron 'no' a la investidura de Mariano Rajoy apoyan la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido y piden que el proceso de primarias sea "una competencia leal y limpia" que creen que hay que afrontar con "mucha tranquilidad".

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Así lo han defendido, en declaraciones a los periodistas, el diputado vasco Odón Elorza, la gallega Rocío de Frutos y la magistrada en excedencia Margarita Robles, quien, aunque no es militante, respaldará a Sánchez en esta carrera por el liderazgo del PSOE.

Los tres --que junto a otros cinco diputados del PSOE y la recién afiliada Zaida Cantera rompieron la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy-- han defendido nuevamente las

opciones de Sánchez y han llamado a la calma.

"LA POLARIZACIÓN ES INEVITABLE"

De Frutos, diputada por Orense, que asegura estar "muy contenta" con el paso al frente de Sánchez, ha reconocido que será una campaña "polarizada", porque cree que así está el PSOE, pero cree que habrá "una competencia leal, limpia" y que quien gane "seguro que sabe cohesionar al grupo".

Eso sí, cree que la candidatura de Sánchez, a la que apoyará "todo lo que pueda", es "muy buena para el PSOE". "La polarización creo que hoy por hoy es inevitable, cada uno defiende lo suyo de momento, y creo que el PSOE con el paso adelante de Pedro Sánchez va a ganar, porque debemos definir dónde estamos, con quién queremos estar e ir a la izquierda", ha remachado.

También ha abundado en la importancia de que sea "un proceso de mucha tranquilidad y de mucha calma" Margarita Robles, quien ha adelantado que estará con el aspirante a la Secretaría General el próximo sábado en Zaragoza. "Espero que sea un proceso sin descalificaciones, en positivo y al final que todos trabajen para el PSOE unido", ha remachado.

En el mismo sentido, Elorza ha pedido "evitar las descalificaciones" y la "crispación", porque tiene que ser "un debate ejemplar y democrático". "El debate respetuoso no debe significar un choque de trenes en absoluto", ha recalcado.

Por eso, ha criticado las palabras del secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, quien este lunes arremetió contra Sánchez y le acusó de "mentir". A su juicio, "no estuvo acertado, le faltó un poco de cariño". "Pensé 'hoy no has estado bien', pero, bueno, seguramente él y nosotros, yo mismo, iremos mejorando", ha apuntado.

ELORZA RECHAZA LOS ABUCHEOS A FELIPE GONZÁLEZ

De la misma manera, ha lamentado los abucheos a Felipe González por parte de algunos militantes el pasado sábado, en el acto de Sánchez en Dos Hermanas (Sevilla), aunque haya "profundas discrepancias y diferencias" con el expresidente.

Pero, en su opinión, el PSOE no va a dar "ningún espectáculo" y, como ejemplo, ha hablado de los encuentros que él mismo está haciendo con militantes en muchas agrupaciones. Se trata, ha explicado, de "curar la herida" desde el debate y con unas primarias democráticas.

"El que no lo haga así perderá la batalla, hay que mantener las formas, estar templados e ir al debate que le interesa a la sociedad española", ha remachado.