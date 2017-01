El Pleno crea otra comisión de investigación tras la anulación de la anterior

Madrid, 31 ene (EFE).- El Pleno de Madrid ha aprobado hoy, con la abstención del PP, crear una nueva comisión de investigación sobre la venta de viviendas públicas a fondos de inversión en 2012 y 2013 tras la anulación judicial de la constituida en mayo, en la que el PP no participó, a diferencia de lo que hará en esta ocasión.

Tras la aprobación plenaria de hoy, se deberá constituir un organismo que investigará la venta de las viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en el mandato de la popular Ana Botella, tal y como ya se hizo en la comisión anulada por los tribunales tras demandarlo el PP.

El juzgado contencioso administrativo número 9 de Madrid decretó la nulidad del acuerdo plenario que creó la comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid al considerarla no conforme a derecho debido a que ésta no tenía un "objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanentes".

Ahora Madrid y el PSOE han votado a favor de esta propuesta de C's que sustituía otra iniciativa con la que estos dos grupos querían modificar en el acuerdo plenario del 30 de marzo de 2016 "el objeto" de la comisión, lo que hubiese permitido mantener los dictámenes aprobados y no abordar otra vez el asunto en una nueva comisión.

El PP no participó en la anterior comisión de investigación al considerar que era una "cacería" contra su partido y una "causa general", pero sí estará presente en la nueva, según ha anunciado el concejal adjunto del grupo, Íñigo Henríquez de Luna.

El dictamen de la anterior comisión consideraba a la Comunidad de Madrid "colaborador necesario" en la venta de los 1.800 pisos de la EMVS a fondos buitre y pedía al Pleno reprobar a los "responsables políticos" de aquella decisión, entre ellos a la exalcaldesa Ana Botella.

La nueva comisión tendrá como objeto "analizar las decisiones y acciones adoptadas en el seno de la EMVS y del Ayuntamiento de Madrid con ocasión de la venta de 18 promociones de vivienda pública" así como "las actuaciones adoptadas posteriormente respecto a las personas que habitaban en aquél entonces" aquellas viviendas.

La comisión estará compuesta por 11 miembros -4 del PP y de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos- que adoptarán acuerdos por mayoría simple, y tendrá una duración máxima de tres meses, prorrogables a tres meses más, tras lo cual se elaborará un dictamen que será elevado a Pleno para su votación.

La concejal del PSOE Mercedes González se ha mostrado hoy molesta con la actitud del PP de "bloquear" la investigación y, con ironía, ha dado a la formación de Esperanza Aguirre la "enhorabuena" porque consiguió pararla.

"Pero todo el mundo sabe que pararon la comisión y no pararon la verdad. Eso no lo consiguieron parar. La ciudadanía tiene claro que la operación que realizaron fue oscura y cruel", les ha dicho en el debate la concejal socialista.

El edil de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo ha considerado que había "argumentos contundentes" sobre las irregularidades en la venta de esas viviendas y ha confiado en que esta nueva comisión permita arrojar luz sobre la operación.

En representación del PP, Henríquez de Luna ha dicho que "los sistemas democráticos se sustentan por el control al Gobierno, no a la oposición" y por ello ha considerado un "despropósito" juzgar con los ojos de hoy las medidas aplicadas por el equipo de Gobierno anterior en los años más duros de la crisis.