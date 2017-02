El Parlamento vasco respalda a Artur Mas y defiende que "consultar no puede ser delito"

2/02/2017 - 11:59

EH Bildu y PNV sacan adelante el texto de apoyo, con la abstención de Elkarrekin Podemos y el rechazo de PSE y PP

VITORIA, 2 (EUROPA PRESS)

El Parlamento vasco, con el apoyo de EH Bildu y PNV, ha expresado su apoyo al expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas y a las consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, que serán juzgados a partir del próximo 6 de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014, y ha defendido que "consultar no puede ser delito".

La coalición soberanista ha llevado este jueves a la Cámara vasca este texto de apoyo que se ha aprobado gracias al respaldo del PNV, mientras que Elkarrekin Podemos se ha abstenido, y el PSE y PP han votado en contra.

En el texto, la Cámara muestra su apoyo a Artur Mas, a Joana Ortega e Irene Rigau, porque "no se puede encausar el compromiso y la obligación que tienen los representantes de la sociedad de consultar al pueblo". "Consultar no puede ser delito", subraya.

Además, hace un llamamiento al Gobierno central "para que siga el camino que emprendió el Gobierno británico en Escocia para que Cataluña, Euskal Herria o cualquier otro pueblo que así lo quisiera, pueda decidir libremente su futuro en función únicamente de la voluntad de la ciudadanía".

Durante el debate, el parlamentario de EH Bildu Peio Urizar ha asegurado que "lo que ocurre en Cataluña va a afectar directamente" al País vasco y ha acusado al Gobierno central "convertir la democracia en un trágala".

"No se puede crear ni mantener un Estado español desde la imposición; solo de forma voluntaria puede haber buena convivencia real y mientras no se dé, el conflicto político Euskadi y Cataluña se mantendrá", ha advertido, para afirmar que Mas, Ortega y Rigau son símbolos de la democracia en Cataluña, y con el juicio "se convertirán en mártires".

Urizar ha contestado a los socialistas que "democracia es tener la oportunidad de elegir si se quiere estar dentro de un proyecto" y ha señalado que muchas de las personas que durante la Diada protestaban por la situación económica y los "recortes", han optado por "un cambio propio, por un proyecto independentista porque creen que es la única opción" para recuperar su Estado de Bienestar.

También ha acusado a los socialistas de hacer "apología de no preguntar" cuando "el PSOE ha demostrado que no preguntando no se encuentran la soluciones a los problemas que tiene dentro de casa".

Por otro lado, se ha dirigido al PP para defender que "el límite no pueden ser las normas, sino que lo tiene que marcar el pueblo catalán", y ha acusado a los populares de utilizar "el argumento del imperio de la ley" para "imponer mediante amenazas los criterios del Gobierno español". "Rechazamos las amenazas que está vertiendo el Gobierno español anunciando el precintado de colegios electorales o la suspensión de la autonomía", ha insistido.

LLAMAMIENTO A RAJOY

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha expresado su respaldo al texto de EH Bildu y ha realizado un llamamiento al Gobierno de España para que siga "la vía del diálogo y del acuerdo, y apueste por dar la palabra a la ciudadanía" porque, "si se quiere conseguir la convivencia política entre distintas naciones, hay que abrir las puertas a esa convivencia y no cerrarlas".

Para Egibar, "Cataluña se encuentra en una encrucijada, pero también el Estado que no acierta", y ha reconocido que existen "obstáculos formales que pueden ser eliminados" porque la vía debe ser "consultar, preguntar". "Al gobernante que tiene miedo a la consulta no le preocupa tanto la pregunta como la respuesta" ha advertido, para asegurar que la prohibición "esconde una cobardía política" y reiterar que "Cataluña y Euskadi son sujetos políticos que quieren decidir su futuro".

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, se ha mostrado "totalmente en contra de que ningún cargo electo o institucional sea encausado, procesado, condenado u hostigado judicialmente para llevar adelante iniciativas políticas para que la voluntad de la ciudadanía se manifieste de manera democrática", y ha criticado la forma "desastrosa, ineficaz, frentista y destructiva" con la que el gobierno PP, "con el apoyo del PSOE, está afrontando las demandas de una mayoría social en Cataluña para poder revisar su estatus territorial y poder decidir".

A pesar de estar a favor del derecho a decidir, tanto en Cataluña, como en Euskadi y en todo el Estado, ha explicado que su abstención a la iniciativa radica en que cree que Artur Mas es una persona en la que "concurren muchas circunstancias", entre las que ha citado sus "responsabilidades políticas sobre corrupción" y la decisión de aplicar "recortes sociales" en su gestión de la crisis económica. Además, cree que la "clave unilateral" en la que está formulado el derecho a decidir en la iniciativa de EH Bildu "no es la nuestra".

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha defendido la necesidad de "sacar la política de los tribunales" porque "ni el procesamiento de cargos públicos ni la decisión judicial que se vaya a tomar, sea cual sea, va resolver el problema en el que viven sumidos los catalanes desde hace ya demasiado tiempo".

"Cataluña requiere una revisión de su encaje en el proyecto común que es España y hay un procedimiento para hacer sin dividir a los catalanes", ha defendido al recordar la reforma constitucional propuesta por PSOE con la que "no nos vamos a saltar las normas".

Pastor ha criticado que se utilice el derecho a decidir para "camuflar los recortes" impulsados por el Gobierno de la Generalitat y ha acusado a Mas de "envolverse en la estelada" para "hablar solo de lo que los nacionalistas quieren que se hable y no de lo que les interesa a los ciudadanos".

Además, ha advertido a EH Bildu de que "nadie puede construir una nación partiendo de un criterio que margine a una parte de la sociedad" porque "si no existe un pacto previo, la nación no existirá nunca como tal".

Finalmente, el portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, ha destacado que "vivimos en un tierra que ha sufrido especialmente la discrepancia política, la alteración de la convivencia", y ha responsabilizado a los dirigentes políticos de Cataluña de que la convivencia entre catalanes sea ahora "peor" que la que había hace diez o quince años tras las decisiones políticas "nefastas" adoptadas "en su mayoría" por Artur Mas.

Además, ha criticado el apoyo dado por el PNV al texto de EH Bildu afirmando que creía que los jeltzales estaban en "una senda institucional, en la defensa de unas determinadas posiciones políticas, pero desde respeto escrupuloso a la ley y a la separación de poderes". "Nada bueno está sucediendo en la política catalana que merezca ni nuestro aplauso ni nuestra copia. Es más, debemos huir de lo ocurrido en Cataluña para ir a una senda de entendimiento entre vascos", ha advertido.