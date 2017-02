Zoido sobre la polémica con un sector de la Policía: "Ni he conocido ni me he encontrado con esa policía política"

2/02/2017 - 12:10

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves que "ni conoce ni se ha encontrado" con ningún agente de la conocida como 'policía política' a la que se acusa, entre otras polémicas, de estar detrás de la grabación que mantuvo en 2014 en su despacho oficial su predecesor Jorge Fernández Díaz y el que fuera responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"No he conocido esa policía política", ha respondido Zoido al ser preguntado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, si ya la ha desmantelado. "He venido a servir y dirigir los cuerpos policiales como ministro", ha continuado, antes de precisar: "No me he encontrado esa policía política".

El ministro ha reconocido que "puede haber policías que piensen distinto a otros" y que "eso no le preocupa" porque, en cualquier caso, "deben ser policías profesionales". Zoido, juez de carrera, se ha definido como "un hombre de derecho" y ha añadido que, transcurridos casi cien días al frente de Interior, puede constatar que la llamada cloaca del Estado "no existe".

"Voy a cumplir cuatro meses en Interior y no ha venido ningún comisario ni guardia civil a hablarme ni a mí ni a mis colaboradores de cuestiones políticas ni de ninguna valoración política sobre alguna investigación", ha comentado Zoido antes de terciar que tampoco él ha realizado este tipo de peticiones.

"NO ESTÁ" LA GRABACIÓN A FERNÁNDEZ DÍAZ

Zoido ha reconocido que la grabación a Fernández Díaz en su despechado oficial no le pareció "normal" y que, en cualquier caso, es un tema en el que debe prevalecer el Estado de derecho. En este sentido, ha advertido de que se pudieron sacar frases de contexto de la conversación con Daniel de Alfonso y que un "tema particular no puede enturbiar" el buen trabajo de los cuerpos de seguridad.

El ministro ha recordado que en la actualidad cualquiera puede comprar en una tienda medios de grabación o instalarlos en los móviles. "Se han convertido en algo habitual, desgraciadamente", ha dicho. Sobre la grabación a su predecesor ha añadido que "le preocupa" que no pueda escucharse en su totalidad. Al ser preguntado si ha pedido esa cinta, Zoido ha respondido que "no está".

Zoido también ha sido cuestionado sobre la supuesta implicación de los servicios de inteligencia en relación con la vida privada del Rey Juan Carlos. "No forma parte de la competencia de mi Departamento", ha señalado antes de advertir que "la prudencia es la mejor consejera" cuando afecta a cuestiones que están judicializadas.