Albiol dice no entender que haya dirigentes del PP en prisión preventiva y otros como los Pujol "estén en la calle"

2/02/2017 - 12:11

El presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña, Xabier García Albiol, ha manifestado este martes "no entender" que haya dirigentes del PP que estén en prisión preventiva por haberse llevado dinero y "otros como los Pujol que han defraudado 50 veces más estén en la calle y sigan haciendo negocios". "No se entiende", ha señalado.

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Albiol se ha pronunciado en estos términos durante un desayuno informativo del Fórum Europa. Tribuna Mediterránea en Valencia, donde se ha mostrado "seguro" de que la familia Pujol "no se va a ir de rositas" y "les llegará el momento".

No obstante, ha lamentado que en España la justicia sea "muy, muy lenta" y que algunas decisiones "no se entiendan" como que "haya dirigentes del PP que estén en cárcel preventiva porque se han llevado dinero y han traicionado la confianza de los ciudadanos y del partido y otros, que han defraudado 50 veces más como es el caso de los Pujol, estén en la calle y siguen haciendo negocios".

A su juicio, este tipo de situaciones "no se entienden" porque no ve "razonable" que puedan seguir haciendo "ciertas actividades". Sin embargo, se ha mostrado convencido de que finalmente les llegará "el momento" y "no se irán de rositas".