Alonso destaca que, a diferencia de otros partidos, el liderazgo del PP está "muy consolidado" en torno a Rajoy

2/02/2017 - 12:25

Enlaces relacionados Cifuentes celebra la candidatura de Rajoy en el PP y ve su liderazgo consolidado (22/11)

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que, a diferencia de lo que ocurre con otras formaciones "que tienen un gran problema" con el futuro de sus principales dirigentes, el Partido Popular tiene "un liderazgo muy consolidado" en torno a su presidente, Mariano Rajoy.

VITORIA, 2 (EUROPA PRESS)

Alonso, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento vasco, se ha referido, en respuesta a las preguntas de los periodistas, al debate en torno al futuro de la Secretaría General del PP, un cargo que en la actualidad desempeña la también ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

El dirigente del PP ha ironizado sobre las especulaciones que le sitúan como uno de los posibles candidatos para ocupar el cargo de secretario general tras el Congreso Nacional que celebrarán los populares entre el 10 y el 12 de febrero. "Ya, si hay una quiniela y no me ponen, me voy a sentir mal", ha dicho.

El líder de los populares vascos ha afirmado que "hasta el último momento" no se conocerán los nombres de los integrantes de la nueva Dirección Nacional del PP. En todo caso, ha asegurado que, a diferencia de lo que ocurre en otras formaciones "que tienen un gran problema" con el futuro de sus principales dirigentes, el Partido Popular tiene "un liderazgo muy consolidado" en torno a su presidente, Mariano Rajoy.