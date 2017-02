Bescansa se declara "insumisa" en el "choque de trenes" Iglesias-Errejón y avisa: Podemos es más que sus dirigentes

2/02/2017 - 13:06

Trabajará para minimizar las "heridas" en Podemos por el "eje de confrontación" y espera mantener sus funciones en el Congreso

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, se ha declarado "insumisa" en el "choque de trenes" entre el secretario general del partido, Pablo Iglesias, y su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, y les ha avisado de que el proyecto del partido está por encima de cualquiera de ellos.

Tanto Bescansa como el secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, anunciaron este miércoles que no van a integrarse en ninguna candidatura para aspirar a formar parte de la nueva dirección estatal que salga de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Bescansa se ha reafirmado en esta decisión porque cree que era "la más coherente" con lo que han estado defendiendo en los últimos meses. "Hemos tratado de construir un acuerdo de mínimos que generase un marco de normas, de reglas para la convivencia dentro de la organización después de Vistalegre, y no lo conseguimos", ha explicado.

LO MEJOR ERA APARTARSE

La cofundadora del partido morado considera que "en un marco de choque de trenes no tendría sentido que la única opción fuera echar carbón en alguna de las locomotoras", ya sea la de Iglesias o la de Errejón, y que lo mejor en este caso es "ponerse a un lado y esperar a ver cómo se puede ayudar después".

Según Bescansa, en Podemos son mayoría las personas que se sienten "insumisas al eje de confrontación", entre Iglesias y Errejón el cual "perjudica" al partido. "Y yo creo que a estas alturas toca ya que todos nos demos cuenta de que el proyecto, de que Podemos, está por encima de nosotros", incluidos sus dirigentes y sus fundadores, porque "la posibilidad del cambio histórico" en España es algo que hay que "cuidar", ha defendido.

Como parte de esa "mayoría insumisa al eje de confrontación", la diputada de Podemos se ha propuesto "hacer todo lo posible" para que el proyecto "salga con el menor número de heridas" y para que se pueda recuperar una forma de trabajo que, a su juicio, ya existe en en el partido, por ejemplo entre quienes trabajan "en temas feministas o de renta básica".

IGLESIAS LE OFRECIÓ IR EN SU LISTA

Bescansa ha afirmado que Iglesias les ofreció tanto a Álvarez como a ella misma ir en sus listas para Vistalegre II, pero ha asegurado que "no es un problema de listas". Para la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, en el debate precongresual "no se ha podido hablar de otras cosas" que no fueran el enfrentamiento entre los dos líderes, y eso "no es positivo".

Respecto a su papel en el Congreso, donde es vocal en la Comisión Constitucional y secretaria general del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Bescansa ha dicho que espera seguir desempeñando esas funciones. "Yo creo que una cosa es el compromiso que tenemos dentro de las instituciones y otra cosa es el marco que está atravesando nuestra organización", ha manifestado.

Por último, la dirigente morada ha quitado hierro a la situación que atraviesa el partido, afirmando que no cree que no sea "la más difícil" que ha vivido, ya que sus inicios fueron más duros. Sin embargo, cree que éste es "un momento decisivo" en el que hay que ser "responsables y cuerdos" y estar "a la altura de las circunstancias", evitando "todos aquellos comportamientos que hacen daño a Podemos y a la posibilidad de cambio en España".