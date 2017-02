Errejón encabeza lista con Rita Maestre de número dos, el juez Yllanes de tres, y el actor Pepe Viyuela cerrando

2/02/2017 - 13:06

El secretario político se rodea en los primeros puestos de actuales dirigentes y diputados afines a sus tesis

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha presentado una candidatura propia para integrar la nueva dirección del partido que saldrá de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre, en la que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ocupa el segundo puesto, y el juez en excedencia y diputado Juan Pedro Yllanes, el tercero, y en la que también hay sorpresas, como el último puesto simbólico para el actor Pepe Viyuela.

El secretario político competirá finalmente contra el secretario general en Vistalegre II con una lista propia al Consejo Ciudadano Estatal (CCE) --el máximo órgano de dirección entre asambleas--, después de cerrar sin acuerdo las negociaciones para fusionar sus proyectos políticos y organizativo y concurrir en una misma candidatura.

Tras Errejón, Maestre e Yllanes, ocupa el cuarto puesto de la lista la actual secretaria de Igualdad y diputada en la Asamblea de Madrid, Clara Serra. Les siguen el secretario de Relaciones Internacionales, Pablo Bustinduy; la eurodiputada Tania González; el responsable de discurso, Jorge Moruno; y la secretaria de Coordinación Ejecutiva, Àngela Ballester; todos ellos, destacados 'errejonistas' y con puestos actualmente en la dirección e incluso la Ejecutiva.

Entre los puestos 10 y 20, con altas posibilidades de ser elegidos si Errejón consigue unos resultados similares a los de la consulta de diciembre para elegir las reglas de Vistalegre II --sacó el 39% de los votos, y están en juego 62 dirigentes, aunque el sistema de votación no es proporcional--, Errejón reserva hueco para más dirigentes y cargos públicos afines a sus tesis, como la secretaria de Acción Institucional, Auxialidora Honorato; el responsable de Redes, Eduardo Fernández Rubiño; la diputada en el Parlament catalán Jesica Albiach; y el diputado Miguel Vila.

Les siguen la diputada de En Marea Ángela Rodríguez; el exdiputado de Castilla y León Pedro de Palacio; Clara Nieto; el asesor de Errejón en la Secretaría Política, Daniel Iraberri; el director del Instituto 25M --el 'think tank' de Podemos--, Jorge Lago; la miembro de la Secretaría de Acción Institucional, Loreto Arenillas; el miembro de Redes, Guillermo Paños; el responsable de Finanzas y diputado por Asturas, Segundo González; o el diputado de En Comú Podem, Raimundo Viejo.

Además, Errejón ha apostado por incluir a miembros de la sociedad civil y del mundo de la cultura, algunos ya vinculados con Podemos pero sin presencia en los órganos de dirección, como el filósofo Santiago Alba Rico, en el puesto 60 --se eligen 62-- y la actriz y ya diputada de Unidos Podemos Rosana Pastor (29), y otros que suponen sorpresas, como el actor Pepe Viyula, que cierra la lista.

INCORPORACIONES AL PROYECTO

También se incorporan a su proyecto la sexóloga trans Aitzole Aranete en el puesto 21; el escritor Roy Galán en el 58; los economistas Eduardo Gutiérrez (9) y Jorge Uxó (34); el sindicalista, especialista materia laboral, Héctor Maraval (38); el catedrático de Derecho Constitucional Antonio de Cabo (20); la activista de la Marea Blanca Mónica García (61); y el reconocido luchador antifranquista y escritor Eugenio del Río (28).

Debido al régimen de incompatibilidades que aprobará el partido para esta nueva etapa, consistente en no poder acumular más de un cargo público y uno interno por persona, quedan fuera de la lista la diputada Tania Sánchez --forma parte del Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid-- y el diputado y exsecretario de Organización, Sergio Pascual --en la dirección andaluza--, a pesar de ser dos de los impulsores de 'Recuperar la Ilusión'. Ninguno quiere dejar sus actuales puestos de dirección autonómicos.

"Hace ya un tiempo que estuve meditando sobre si sería bueno o no que me postulara en la lista Recupera la Ilusión para el CCE. Después de pensarlo bastante, y tras haberos escuchado a muchos/as de vosotros/as he decidido no hacerlo. Los motivos son varios", explicaba a media tarde del miércoles en su canal de Telegram, antes de confirmarse incluso que Errejón presentaría candidatura propia.

"El más importante, según lo veo, es la coherencia con la fórmula que incluimos en nuestros textos: una persona, un cargo orgánico. Esta propuesta no es caprichosa, ya que sólo así podré dedicar mi tiempo y esfuerzos a estar más cerca de mi territorio desarrollando mi labor como Diputado por Sevilla y miembro del Consejo Ciudadano Autonómico. Sólo así se multiplicarán las voces que trabajan para que Andalucía esté en primera línea en el proyecto de Podemos", añadía.

Errejón no presenta candidatura a la Secretaría General, pero Iglesias ha anunciado que si sus propuestas políticas y organizativas no ganan en las votaciones de documentos a las del secretario político, renunciará al liderazgo del partido, al entender que le correspondería asumirlo al secretario político; algo que Errejón ya ha rechazado.

A continuación, se reproduce la lista completa:

1. Íñigo Errejón

2. Rita Maestre

3. Juan Pedro Yllanes

4. Clara Serra

5. Pablo Bustinduy

6. Tania González.

7. Jorge Moruno.

8. Àngela Ballester

9. Eduardo Gutiérrez

10. Auxiliadora Honorato

11. Eduardo Fernández Rubiño

12. Jessica Albiach

13. Miguel Vila

14. Angela Rodríguez

15. Pedro de Palacio

16. Clara Nieto

17. Daniel Iraberri

18. Jorge Lago

19. Loreto Arenillas

20. Antonio de Cabo

21. Aitzole Araneta

22. Guillermo Paños

23. María Serrano

24. Segundo González

25. Marta Domínguez

26. Raimundo Viejo

27. Esperanza Gómez

28. Eugenio del Río

29. Rosana Pastor

30. Rodrigo Amírola

31. Lidia Jurado

32. Íñigo Cabieces

33. Fabiola Meco

34. Jorge Uxó

35. Ana Belén Terrón

36. Luis Miguel Domínguez

37. Lisbeth Angelica Miranda

38. Héctor Maravall

39. Rosa Ana Alonso

40. Marcos Cal

41. Emilia Sánchez-Pantoja

42. José María Matas

43. Violeta Martín

44. Miguel Martínez Trillo

45. Marina Avia

46. Francisco Javier Escarabajal

47. Cristina Gómez.

48. David Perejil

49. Llum Quiñonero

50. Manuel José González

51. María Galindo

52. Marc Pallarés

53. María José Jiménez

54. Luis Alberto Alarcón

55. Ángeles Fernández

56. Elena Gallego

57. Amaya Castro

58. Roy Galán

59. Noelia Olivares

60. Santiago Alba Rico

61. Mónica García

62. Pepe Viyuela