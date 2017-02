Las donaciones privadas a Ciudadanos se multiplicaron por diez en 2015, año de su expansión, y cayeron al siguiente

Las subvenciones públicas siguen siendo la principal fuente de ingresos del partido, seguidas de lejos por las cuotas de afiliados

Las donaciones privadas a Ciudadanos se dispararon en 2015, el año de su entrada en ayuntamientos, parlamentos autonómicos y Congreso, y volvieron a caer a sus niveles anteriores al año siguiente, 2016, según se recoge en el informe financiero que la Ejecutiva saliente, encabezada por Albert Rivera, presentará el próximo sábado en el congreso del partido.

En ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se incluye un balance de resultados del periodo 2012-2016 que detalla los ingresos y los gastos de Cs para cada uno de esos años, en los que las subvenciones públicas han sido la principal fuente de financiación.

El cuadro refleja que la cifra de donaciones recibida en 2015 fue excepcional para Ciudadanos, con 270.850,57 euros recaudados, ya que en los años anteriores esa cantidad nunca había pasado de 35.000 euros: 29.020,65 euros en 2014, 34.705,90 euros en 2013, y 28.695,92 euros en 2012.

Y tras la cuantía extraordinaria de 2015 y la entrada del partido en once parlamentos autonómicos, centenares de ayuntamientos y el Congreso de los Diputados, se volvió a los niveles hasta entonces habituales. Los resultados provisionales de 2016, a falta del cierre del ejercicio, muestran que las donaciones sumaron 22.810 euros, por ahora la cifra más baja del periodo.

Además de la recaudación excepcional de 2015, el segundo año en que se recibió más dinero en donaciones también coincidió con un momento en el que el partido experimentó un impulso: en 2013, justo después de triplicar sus votos y sus escaños en el Parlamento de Cataluña, se recogieron esos casi 35.000 euros.

SUPERÁVIT TODOS LOS AÑOS MENOS 2014

El informe de la Secretaría de Finanzas resalta que las cuentas de Ciudadanos han registrado superávit todos los años excepto en 2014, cuando se registró un resultado negativo de 142.798,41 euros. El partido fue especialmente solvente en 2015 y 2016, cuando sus resultados se cerraron en positivo con 2.407.634,55 euros y 3.114.000 euros, respectivamente.

Además, señala que Cs tiene "cero deudas con entidades bancarias". Aunque ha ido pidiendo créditos o préstamos para afrontar los distintos procesos electorales en los que ha participado, todos ellos han sido devueltos.

El documento desglosa los ingresos de la formación naranja para cada año entre cuotas de afiliados, aportaciones de cargos electos, donaciones y subvenciones públicas. Este último apartado se divide en dos partidas: por un lado, el dinero recibido por los resultados electorales, y por otro, el dinero para el funcionamiento y la seguridad del partido y las subvenciones recibidas por los grupos de Cs en las instituciones.

En 2016, el grueso de los ingresos del partido, el 83,4%, provino de subvenciones públicas, mientras que las cuotas de afiliación supusieron el 11,5%, las aportaciones de los cargos electos fueron el 5% y las donaciones solo el 0,1%.

Ese esquema, en el que las subvenciones constituyen la principal fuente de ingresos (entre el 83% y el 86%), seguidas de lejos por las cuotas de afiliación (entre el 9,5% y el 13%), se repite todos los años desde 2012. Las donaciones y las aportaciones de los cargos electos siempre han sido las partidas con menos peso dentro de los ingresos.

En cuanto a las cifras absolutas, muestran que todas las partidas de ingresos de Ciudadanos excepto las donaciones han ido aumentando año tras año, consecuencia del progresivo incremento de la afiliación y de la presencia en las instituciones.

CRECIMIENTO ORGÁNICO Y EN LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La representación de la formación naranja en las instituciones públicas aparece detallada en el informe de gestión del Comité Ejecutivo, que también se presentará el próximo fin de semana en la Asamblea General.

Ese documento muestra la evolución de Ciudadanos desde la celebración del anterior congreso, cuando se limitaba al ámbito catalán, hasta la actualidad, como partido nacional: de once concejales a 1.527, de tres grupos municipales a 755, de tres diputados autonómicos a 93 y de un grupo parlamentario autonómico a doce, y con presencia en el Congreso (32 diputados), el Senado (tres) y el Parlamento Europeo (dos).

Durante los últimos cinco años, Ciudadanos también ha crecido orgánicamente y ha ampliado su estructura, aumentando de 87 a 646 el número de agrupaciones en toda España y creando una red de 35 sedes distribuidas por las 17 comunidades autónomas.

Salvo en 2016, la afiliación también ha ido aumentando cada año, con un gran salto de 2014 a 2015. Según los datos oficiales, en 2012 Cs tenía 1.712 militantes; en 2013, 1.982; en 2014, 7.945; en 2015, 31.078; y en 2016 (a fecha 7 de noviembre), 30.867.

No obstante, la cifra podría acabar siendo menor aún, ya que en las primarias celebradas la semana pasada para elegir al presidente y a la Ejecutiva de Cs, el censo se redujo a 20.065 afiliados. La diferencia entre ambas cifras son los militantes que no pudieron votar por tener impagos en sus cuotas pero que aún no han sido dados de baja porque aún tenían margen para ponerse al día en sus obligaciones.