Bescansa responde a Monedero diciendo que "toda" la Ejecutiva es responsable de la crisis en Podemos

2/02/2017 - 14:38

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, ha dicho que toda la Ejecutiva actual del partido es responsable de la crisis interna de la formación morada, en respuesta a las palabras de Juan Carlos Monedero en las que ha apuntado que Bescansa es "corresponsable", junto a Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, de la situación que atraviesa el partido.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, ha dicho que toda la Ejecutiva actual del partido es responsable de la crisis interna de la formación morada, en respuesta a las palabras de Juan Carlos Monedero en las que ha apuntado que Bescansa es "corresponsable", junto a Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, de la situación que atraviesa el partido.

"Por supuesto que soy responsable, como el resto de compañeros y compañeras en la Ejecutiva (...). Creo que en la Ejecutiva no hemos sido capaces de encarrilar el debate en los términos que debía y es una responsa compartida", ha señalado en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Bescansa anunció ayer que no va a integrarse en ninguna candidatura para aspirar a formar parte de la nueva dirección estatal que salga de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre, en la que compiten Iglesias y Errejón con proyectos y listas diferentes al no alcanzar un acuerdo. En una carta, lamentó que "los equipos más fuertes" hayan actuado "de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo".

"Queríamos conseguir un acuerdo que fuera común a todas las listas", ha manifestado. Y en declaraciones en Cuatro recogidas por Europa Press, ha apuntado que ante lo que está sucediendo, los miembros de Podemos tienen que "aprender" que el proyecto de cambio "está por encima" de todos ellos. En cualquier caso, cree que la situación actual es "reversible".

La diputada de Unidos Podemos ha insistido en que seguirá en su escaño porque no abandona el partido: "A lo mejor Juan Carlos no se ha enterado bien, no nos vamos, hemos dicho que no nos presentamos a la reelección", ha afirmado con ironía.