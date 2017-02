PSC ve "desafortunados" avisos de Moncloa y lamenta "escalada de agresividad"

Barcelona, 2 feb (EFE).- La diputada del PSC Alícia Romero ha admitido que los avisos lanzados por el gobierno a la Generalitat son "desafortunados" y ha lamentado la "escalada de agresividad" por ambas partes, que dificulta el "diálogo" para solucionar el conflicto en Cataluña.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que el "principal plan" del Gobierno para actuar en Cataluña consiste en que "impere la democracia, el sentido común y el respeto a la legalidad".

Sáenz de Santamaría ha hecho estas declaraciones en el Congreso tras el pleno, un día después de que el propio Gobierno no descartara establecer "medidas coercitivas" en Cataluña ante el avance del independentismo hacia el referéndum para decidir la relación con el resto del Estado.

Preguntada al respecto en declaraciones en el Parlament, Romero ha recordado que la apuesta de su partido es el "diálogo" y que "de una vez por todas ambos gobiernos puedan sentarse en una mesa", ya que, "si no son capaces de sentarse, dialogar e intentar llegar a acuerdos, será muy difícil avanzar e iremos a un choque de trenes".

Para Romero, las declaraciones del Gobierno son "totalmente desafortunadas, probablemente igual que las de la Generalitat, porque cada vez el referéndum se quiere hacer antes y el Gobierno se siente amenazado y las respuestas son más agresivas. No ayuda".

"La escalada de agresividad sube y no ayuda a buscar una solución, que creemos que no quieren ni unos ni otros. Nosotros queremos que esta oferta de diálogo se acabe concretando, que se sienten y se dé fuerza a la palabra. Intentemos que la política gane y no judicializar la política", ha remarcado.