Teresa Rodríguez respeta la decisión de Bescansa y rechaza el debate de "dimes y diretes de bronquitas de colegio"

2/02/2017 - 15:14

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado este jueves que respeta la decisión de la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, de abandonar los órganos de dirección del partido, a la par que ha rechazado que el debate de la formación morada se centre en "los dimes y diretes sobre bronquitas de colegio en el Congreso de los Diputados". "Ese tipo de actitud tienen que parar de inmediato", ha apostillado.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez ha destacado que Bescansa es "una compañera muy valiosa para la organización, seguirá en Podemos y seguirá aportando sus conocimientos, sus habilidades y sus capacidades al proyecto común", de manera que tras haber decidido dar un paso al lado, "ante eso solo puede haber respeto y comprensión".

No obstante, Teresa Rodríguez ha señalado que los miembros del partido deben aprovechar la reflexión que hizo la secretaria de Análisis Político y Social "para reflexionar entre todos en la necesidad de madurar los debates". "No podemos permitirnos el lujo de aparecer como una organización inmadura porque no lo somos", ha agregado.

"La mayoría de los inscritos tienen un largo recorrido como para que la representación de todo eso sea una batallita y una peleita de pasillo", ha defendido la líder andaluza, quien ha advertido que esto no es lo que quieren ni los inscritos ni los votantes de Podemos que "nos han dado su apoyo para que seamos alternativa a la triple alianza" --como denomina a la unión del PP, PSOE y Cs--.

MÁS FEDERALISMO

Entretanto, y tras haber estudiado los documentos definitivos que han registrado las sensibilidades que concurren a Vistalegre II, Teresa Rodríguez ha lamentado que la que lidera el secretario general, Pablo Iglesias, "sigue sin asumir dos cuestiones fundamentales para Podemos Andalucía".

Se refiere a que las circunscripciones para la elaboración de las listas electorales se adapte al territorio donde se eligen y "no se elaboren todas en Princesa" --sede de Podemos en Madrid--, y la segunda es tener entidad jurídica propia y un espacio exclusivo de toma de decisiones, "donde no puede haber una revocación de órganos superiores cuando son ámbitos de su absoluta incumbencia".

En este sentido, tras explicar que los documentos de Anticapitalistas sí recogen los principios que se aprobaron en este sentido en la Asamblea Andaluza, Teresa Rodríguez ha saludado que la corriente liderada por Íñigo Errejón, 'Recuperar la ilusión', "recoge y ha corregido algunas cosas que al principio no se correspondía con las decisiones que habíamos tomado en Andalucía".

En cualquier caso, Teresa Rodríguez ha garantizado que desde Andalucía "seguiremos trabajando para que todas las corrientes las acepten y sea una realidad que se ponga encima de la mesa", cuando además ha señalado que hay cuatro territorios más que han firmado una declaración solicitando que sea un debate en Vistalegre.

"La cuestión de la organización federal debería estar en el centro del debates y no los dimes y diretes sobre bronquitas de colegio en el Congreso", ha insistido la líder andaluza, quien cree que el debate debe centrarse en si la dirección estatal es capaz de asumir que los territorios tienen madurez suficiente para autogobernarse y para decidir cómo quieren relacionarse con el resto del Estado porque de aprobarse así, "esa organización va a ser mucho más eficaz".

Así las cosas, ha explicado que están trabajando en la elaboración de una resolución sobre este asunto para presentarla en Vistalegre II, pues en este marco, como ha señalado, "no solo se deciden las direcciones del partido y los documentos, también habrá un debate de resoluciones donde queremos que haya una salida certera a la decisión que tomaron los inscritos andaluces en su asamblea".

Teresa Rodríguez ha indicado que si tras la asamblea estatal Andalucía no consigue encontrar encaje en lo que se acuerde, "evidentemente desarrollaremos y aplicaremos la decisión que hemos tomado en Asamblea porque no tenemos más remedio, con mucho diálogo, pero sí o sí lo vamos a aplicar", y a partir de ahí, se abrirá una negociación con el partido a nivel estatal "para ver cómo se le da cabida a la decisión de nuestra asamblea andaluza".

Entiende que cuando pase Vistalegre "habrá un marco más favorable para hablar en concreto de este tema", que "sí o sí tenemos que cumplir porque es imperativo".