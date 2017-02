El Consejo de Estado confirma la reincorporación de Trillo en su anterior puesto

#4



Su plaza de funcionario no está en el consejo de Estado. Este órgano es un nido de maltrabajas, que viven del cuento. Dime qué hacen?



Cobrar 75.000 euros, por no haer nada. Quién les pide consejo? Qué dirimen? Nada.



Fuera también el senado. Ya tenemos bastante con las comunidades. Otro nido de dinosaurios políticos. Y no le interesa cambiar a ningún partido, porque puede ser su futuro.



Nos la clavan por el anus.